Gamarra baja los humos al PSOE: Feijóo por delante para la consulta con el rey

A estas alturas, el candidato popular cuenta con más de 170 apoyos mientras que Sánchez sigue buscando el de los independentistas. Feijóo estaría a más de 50 escaños de distancia.

A falta de poco más de una semana para la constitución de la Mesa del Congreso, las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para la investidura siguen su curso a pesar del periodo vacacional. Eso sí, periodo vacacional más ajetreado que nunca. Tanto Partido Popular como PSOE buscan alternativas para conseguir ventaja. Una ventaja que ahora mismo tiene Alberto Núñez Feijóo. Es por ello que la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a poner sobre la mesa su disponibilidad si el Rey se lo encomienda.

Y es que según la también portavoz del PP en el Congreso, Feijóo ya tiene asegurados el sí de 171 diputados, a tan solo cinco de esa deseada mayoría absoluta de 176. En concreto, los 137 propios del Partido Popular, los 33 de Vox y el de Unión del Pueblo Navarro, que esta semana ratificaba ese apoyo al candidato gallego. Un movimiento que ponía la investidura al alcance con un sí del PNV, pero que rápidamente salieron al paso para aclarar que el no a Feijóo seguía firme. Sus pactos con Sánchez en las diputaciones forales y las elecciones autonómicas en el País Vasco en 2024 cierran la posibilidad. Mucho en juego.

171 apoyos que esperan que próximamente sean 172, ya que Gamarra ha anunciado que durante los próximos días se reunirán con Coalición Canaria para atar el apoyo de su diputada en el Congreso, lo que dejaría a Feijóo a cuatro de la mayoría absoluta. La única línea roja que marcaba la formación canaria era la posible inclusión de Vox en el futuro Gobierno. Una vez descartada esa posibilidad tras el anuncio de los de Santiago Abascal, hay vía libre para comenzar las conversaciones.

📺 TV en DIRECTO | Cuca Gamarra: "Esto nos situaría a 4 o 5 escaños de lograr una mayoría absoluta y en tres posibles escenarios: bloqueo, redición de Frankenstein con 24 partidos o nuestro trabajo" https://t.co/LT6RKmCAfs pic.twitter.com/BHqcLjYhk9 — EL PAÍS (@el_pais) August 9, 2023

"Nos sitúa cuando menos a 50 escaños de donde se encuentra el segundo candidato más votado, Pedro Sánchez", ha querido recalcar Gamarra, que ha vuelto a insistir al líder socialista y presidente del Gobierno en funciones a reconocer que el PP ganó las elecciones. Las sensaciones por las previsiones que se manejaban desde Génova la convirtió en una amarga victoria, pero victoria al fin y al cabo.

La número dos del Partido Popular ha vuelto a remarcar que su partido busca un acuerdo "amplio y constitucional" que, con Feijóo al frente de la Moncloa garantizaría estabilidad al futuro del país, que es "lo que España hoy necesita". Una estabilidad desde luego que sería difícil de conseguir para Pedro Sánchez si finalmente logra los apoyos que busca de independentistas, nacionalistas y filoetarras en País Vasco y Cataluña.

Tras nuestra victoria electoral trabajamos para sumar apoyos y contamos con 50 más de los que tiene Pedro Sánchez a día de hoy.



Reafirmamos nuestra disponibilidad para una investidura que dé estabilidad a España, con un Gobierno sustentado en acuerdos legislativos. pic.twitter.com/30tIFN6Yup — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 9, 2023

La factura no sería precisamente barata pero está claro que Sánchez está dispuesto a todo por resistir, sea cuál sea el precio que pongan Junts, ERC, Bildu y compañía sobre la mesa. De no conseguirlo no hay duda: bloqueo.

Por el momento, siguen las negociaciones y no hay nada hecho a diferencia del PP, que como ha explicado Gamarra, están tan solo a 5 diputados de la mayoría absoluta. "Reiteramos nuestra disponibilidad. Si el Rey nos encomienda al PP y a Feijóo, el más votado, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad", ha recordado una Cuca Gamarra que con estas cifras baja de la nube a la izquierda, que, a pesar de no ser así, se autoproclamó ganadora de las elecciones del 23J.