Los regalos electorales de Pedro Sánchez no engañan: crece el descontento social

Más de 200.000 viviendas, aval para las hipotecas, Interrail, subvenciones a agricultores, cine para jubilados... los 'regalos electorales' de Pedro Sánchez no paran de crecer.

En campaña electoral es habitual que los partidos políticos prometan a sus potenciales electores una serie de propuestas con la intención de captar su voto. Es la lógica de toda campaña. Pero lo de Pedro Sánchez no tiene ni parangón ni ningún tipo de decencia.

El Presidente del Gobierno lleva usando desde hace semanas su condición de jefe del Ejecutivo para hacer campaña en favor del PSOE y, sobre todo, de sí mismo. Que es lo que realmente le importa. A golpe de improvisación y de talonario público, pensando que los españoles no se enteran de su estrategia electoral, ha ido prometiendo al tuntún una serie de medidas vendidas como regalos caídos del mesiánico Gobierno de Sánchez.

La Moncloa, en máxima preocupación

Para empezar, recuerden que todo lo que nos regala Pedro Sánchez está, en realidad, pagado con nuestro dinero obtenido coactivamente vía impuestos. Nada de lo que nos promete lo paga de su bolsillo. Si acaso, para dádivas, las que les quedará a nuestros hijos y nietos cuando tengan que pagar todo el endeudamiento presente, fruto del despilfarro del Ejecutivo.

En segundo lugar, cabe destacar la importancia de estos comicios autonómicos y municipales. La transcendencia reside en su elevación a plebiscito: son la antesala de las elecciones generales de final de año. Porque aquí quien ganará o perderá no son los candidatos municipales y autonómicos, será el PP o el PSOE -en sus resultados globales-, esto es, Pedro Sánchez o Feijóo. En tal dicotomía se mueven las aguas.

Y en este contexto se perfilan los engañosos regalos de Pedro Sánchez. Que la única estrategia electoral de los gurús monclovitas sea el prometer y prometer, improvisadamente, como si no hubiera un mañana, no hace más que evidenciar el nerviosismo de La Moncloa. Porque se trata de un ejemplo de manual de la aplicación de marketing electoral a la desesperada.

636 millones en ayudas directas para agricultores: enfado del campo

El Gobierno aprobó el pasado jueves un paquete de ayudas directas de 636 millones de euros para “apoyar a los agricultores y ganaderos” frente a la sequía, tal y como aseguró Luis Planas, ministro de Agricultura.

El objetivo no era otro que desmovilizar la manifestación que los integrantes del mundo rural tenían convocada para este domingo. Un sector que gestiona el 85% del territorio español, da trabajo de forma directa e indirecta a casi 8 millones de personas y representa el 9,7% del PIB de España.

La respuesta del sector del campo a este regalo de Pedro Sánchez se hizo notar: el movimiento SOS Rural ha salido a las calles de Madrid este domingo para exigir y reivindicar la mirada hacia el mundo rural con el propósito de que se puedan solucionar sus carencias y se atiendan sus necesidades, provocadas por las inclemencias medioambientales y la crisis económica que padecen.

El bingo de las viviendas: enfado del sector inmobiliario

Pedro Sánchez llegó a prometer casi 200.000 viviendas en los últimos días. Más de 400.000 si sumamos las prometidas en los últimos 5 años. En el Congreso prometió viviendas, desde La Moncloa otras tantas y, también, desde el Senado. Y es una obviedad argumentar que es imposible construir 200.000 viviendas en poco más de medio año que resta de legislatura. La mentira es de tal calibre que cae por su propio peso.

Si con la Ley de Vivienda pretendía ganar votos, lo que realmente ha conseguido es poner a todo el sector inmobiliario en su contra. Tal y como avanzamos en ESdiario, el presidente de la mayor asociación del sector inmobiliario en España, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, alerta de que la Ley de Vivienda va en contra "del sentido común" y agravará el problema de oferta en España. “Los agentes inmobiliarios estamos francamente preocupados ante la proximidad de la aprobación de una ley que no va a resolver ninguno de los problemas que tenemos en España, relativos al acceso a la vivienda”, aseguró a ESdiario el presidente de FAInmo, Jose María Alfaro.

Aval para la primera vivienda e Interrail: enfado de los jóvenes

Para comprar el voto de los jóvenes en plena campaña electoral, Pedro Sánchez prometió: uno, la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda y, dos, la creación de un Interrail nacional y un bono financiado al 50% para que los jóvenes viajen por Europa.

Todo esto, teniendo el segundo paro juvenil más elevado de toda la OCDE, solo nos gana Grecia. Aunque, en términos generales, somos el país con más desempleo -y con diferencia- de toda la OCDE.

Los jóvenes, sin embargo, no comprar este discurso. Hace tan solo unos días, seis jóvenes de Frente Obrero -asociación de izquierdas- boicoteaban un mitin de Pedro Sánchez al grito de “¿cuánto te paga Marruecos?”. Y, más allá de los boicots, tal y como reflejan tendencialmente los sondeos, aproximadamente entre el 30% y 40% de los nuevos votantes (que ya han cumplido 18 años) votarán al PP o a VOX, lo que se traduce en una pérdida de un millón de nuevos votos para el PSOE. Pedro Sánchez no consigue adular a los más jóvenes.

Pedro Sánchez no puede salir a la calle. Es una evidencia. Allí donde va lo reciben con gritos y abucheos. En los mítines al aire libre debe acotar los alrededores para que no se les cuele ningún repartidor de jarabe democrático -como diría Pablo Iglesias- y en los mítines en interior hasta piden, en alguna ocasión, el DNI para que no se les cuele ningún intruso. Tampoco encuentra a jubilados ni a jóvenes con los que hacer vídeos de campaña pues todos resultan ser, casualmente, socialistas con carnet y sus hijos.