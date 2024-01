Ayuso recurre al humor para frenar las críticas del Gobierno por la F1 en Madrid

Desde el Ejecutivo de Sánchez saltan en masa para intentar desprestigiar y echar por tierra una noticia histórica a la par que positiva no solo para la capital sino para toda España.

Nada más saltaba la noticia la maquinaria sanchista y los enemigos políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid -que no son pocos- se ponían en marcha para intentar echar por tierra lo que era un anuncio histórico: Madrid tendrá circuito en el Mundial de la Fórmula 1. La mayor competición de automovilismo aterrizará en España a partir del año 2026 con los múltiples beneficios que ello conlleva, especialmente económicos y de prestigio internacional.

Hay que tener en cuenta que tan solo son 23 ciudades las elegidas en todo el mundo por el denominado “Gran Circo” de la Fórmula 1. Según los datos aportados en la presentación, se estima que su llegada dejará 450 millones y 10.000 puestos de trabajo directos, además de las increíbles cifras de audiencia -1.500 millones de espectadores- y de movimiento en redes sociales. Todo ello supone un escaparate en el que saldrán beneficiados negocios, empresas y los ciudadanos tanto de Madrid en particular como de España en general, que podrán disfrutar en su país de uno de los mayores espectáculos deportivos de la historia.

A pesar de todo esto, como no podía ser de otra forma la noticia ha sido criticada desde la oposición de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid como por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, deslizando desde Moncloa su descontento y utilizando todos ellos como principal argumento para ir en contra de lo ocurrido en Valencia. Sin embargo estamos hablando de otra situación, otra ciudad y otro contexto totalmente distinto al que fracasó en la capital valenciana.

Es por ello que la propia Isabel Díaz Ayuso ha tenido que salir al paso de esas críticas -algo que se esperaba por otra parte- y lo ha hecho utilizando el sentido del humor. No le queda otra a una dirigente popular que se ha mostrado muy satisfecha con la noticia.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid es para todos.



2 entradas al que se alegre públicamente desde el Gobierno y, 4, si comparte esa alegría en redes sociales. pic.twitter.com/BRPT76ai4b — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 24, 2024

“Cada vez que alguien del Gobierno se alegre públicamente de que la Fórmula 1 llegue en 2026 a Madrid tendrá dos entradas y si lo hace en redes sociales, cuatro”, bromeaba la presidenta de la región madrileña durante una entrevista en Cuatro este miércoles para hablar de la noticia.

Más allá de bromas, se ha referido a las muchas personas que celebran la noticia pero que no van a poder asistir al tratarse de un evento limitado y manda un recado a los que precisamente hacen lo contrario: “Hay tanta gente en Madrid que se alegra de la llegada de un Gran Premio y no va a poder acudir porque es limitado que para qué hacerle un hueco a la gente que no está agradecida”.