Ayuso lanza su recado a Sánchez y sus decretos: “¡Que se busque la vida!”

La presidenta madrileña defiende la negativa del Partido Popular a las propuestas del nuevo Ejecutivo y subraya que su papel no es el de "salvarles la cara" cuando no salen los números.

Pedro Sánchez se enfrenta al primer escollo de su nueva legislatura y si no hay cambios de última hora, comprobará de primera mano lo difícil que será sacar sus propuestas adelantes en un Ejecutivo tan basado en la aritmética… y los intereses personales. Junts confirmó la semana pasada que mantenían el no a los tres decretos que presenta esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso y el Partido Popular ha confirmado que hará lo propio ya que no están aquí para salvarle la cara (por no decir otra cosa) al líder socialista.

Así lo ha confirmado esta mañana el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo en el que tanto él como otros representantes autonómicos de la formación han arropado a Alfonso Rueda, candidato a las elecciones gallegas del 18 de febrero. Entre ellos se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que al ser preguntada por esos decretos que en principio no saldrán adelante no ha perdido la oportunidad de lanzar un recado a Pedro Sánchez.

Y es que, la presidenta popular considera que cada vez que el PP ha hecho pactos de Estado y le ha tendido la mano, el Gobierno de Pedro Sánchez "le ha escupido literalmente” en la misma. "Pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando", ha explicado en referencia al Ejecutivo. Es por ello que confirma que no serán ellos quienes les salven cuando no salen los números: "¡Qué se busque las soluciones él solito, que es donde él se ha metido!".

¡Qué se busque la vida el Gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos!

"Yo a este gobierno y tal como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara, cuando no están tomando una sola medida sensata", ha comentado la máxima dirigente de la región madrileña. Tampoco se ha olvidado de Junts afirmando que lo único que buscan es "salvarse para que todos sus delitos se borren" y mientras tanto, "tener secuestrado al Gobierno" de Sánchez y compañía. Un Ejecutivo que sigue demostrando su debilidad, que acabaremos pagando, según Ayuso, todos los españoles.