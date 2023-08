Abascal reacciona al adiós de Espinosa: buenas palabras y cero explicaciones

Algunos medios apuntan a los problemas con la cúpula directiva para su marcha. Sin embargo, desde Vox siguen su propia estrategia para normalizar la situación y que pase el vendaval.

A estas alturas, con la noticia aún reciente, pocas personas saben a ciencia cierta los motivos del adiós de Espinosa de los Monteros de la primera línea de Vox. Lo que está claro y cómo es lógico, desde la formación de Santiago Abascal están intentando camuflar los posibles motivos políticos que habrían detrás de la decisión para no alimentar la polémica. Y es que, tanto en la rueda de prensa del propio exportavoz, como en los mensajes de sus compañeros y del propio Abascal no aparece ninguna alusión a ningún tema ya no solo interno, sino ni siquiera político.

La estrategia es clara y también entendible: rodear de normalidad la salida, agradecer a Espinosa de los Monteros el trabajo realizado todos estos años y, desde luego, nada de mencionar cualquier posible problema interno. Todo ello se refleja en el mensaje de despedida de Santiago Abascal al que ha sido su mano derecha y una de las caras más visibles de Vox durante los últimos años, especialmente desde la marcha de Macarena Olona del hemiciclo.

Querido Iván @ivanedlm , el parlamento pierde a un gran portavoz (ahora, que ya no te van a sufrir, te lo reconocerán más que antes )

Pero el partido mantiene a un afiliado de lujo que seguro que todavía tiene mucho que aportar.



Con todo lo que hemos pasado juntos … tengo el… https://t.co/eIXizpM1s0 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2023

A través de Twitter, Abascal ha lamentado la marcha de Espinosa de los Monteros, expresando que con su salida “el parlamento pierde a un gran portavoz”, añadiendo que ahora que no le sufrirán, le van a reconocer esta labor más que lo hacían antes. Después, el líder de Vox pone el acento en que no se trata de un adiós definitivo, sino en un hasta luego, y ha añadido que tiene “el convencimiento de que lo mejor está por venir” y que Espinosa de los Monteros, desde su papel de afiliado, “participará muy activamente en ello”.

Vox se despide de Espinosa de los Monteros

A lo largo de la mañana de este viernes han sido muchos los compañeros que han querido despedir a Espinosa de los Monteros.

Querido compañero y amigo @ivanedlm, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Has luchado sin descanso desde la fundación de VOX con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una… https://t.co/GpbYufXRZp — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) August 8, 2023

"Estoy convencido de que, pese a nuestra gloriosa historia común, los mejores días de España quedan por delante"



Hoy se despide un amigo, compañero y patriota, voz de las convicciones de millones de españoles durante estos años.



Gracias y toda la suerte, Iván.… — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) August 8, 2023

2014, 1ra charla juntos en VOX de tantas que luego vendrían. Entré en las vísperas de su fundación por “tu culpa” @ivanedlm y en 10 años hemos visto juntos lo que sí pensamos sería posible. Juntos en Vistalegre. Juntos vimos, de golpe, los resultados de Andalucía 2018. Y juntos… pic.twitter.com/Owc9ygcxTt — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) August 8, 2023

Todos ellos, lógicamente, con buenas palabras hacia el que ha sido uno de los referentes mediáticos e internos del partido de Abascal en los últimos años. En especial sus intervenciones en el Congreso y en la sala de prensa del hemiciclo, aplaudidas a veces desde más allá de los muros de Vox, se hicieron en muchas ocasiones virales en las redes sociales, donde el exportavoz ha tenido gran tirón siempre.