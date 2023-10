Más Madrid ve machista exigir criterios físicos para ser bombero en Madrid

A juicio de la formación política que lidera Mónica García, estas pruebas de acceso son machistas porque los requisitos físicos que se solicitan a los aspirantes favorecen a los hombres

Más Madrid es fiel a sí mismo, entre otras cosas a plantear en sede de la Asamblea de Madrid algunos episodios ciertamente sonrojantes. El último ha tenido lugar en relación con las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos dentro de la Comunidad de Madrid.

Ha sido Loreto Arenillas, portavoz de Mujer de Más Madrid, la que anunció que "Que una mujer no pueda acceder a un puesto de trabajo por ser mujer tiene un nombre que es discriminación machista y ustedes están ejerciendo discriminación machista en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid". Arenillas afirmaba que "el hecho de que en 2022, de las más de 1.600 personas que se presentaron, sólo 31 fueran mujeres prueba que estas no se presentan porque es imposible superar las pruebas físicas. Y como esta discriminación no les parecía suficiente parece que en las próximas convocatorias van a endurecer las pruebas físicas que son aquellas en las que los hombres obtienen mejores resultados".

Respuesta contundente

La réplica llegó por parte del consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y fue más que contuntente. "La Comunidad de Madrid garantiza en todos sus procesos de selección los principios de igualdad, mérito y capacidad de los ciudadanos en el acceso a la función pública, garantizando la igualdad de oportunidades y respetando los criterios técnicos que definen los contenidos adecuados a las funciones y tareas a desarrollar de los funcionarios", se defendió el consejero.

Además añadió que "para disponer de un cuerpo de bomberos y dentro del mismo de la especialidad de bombero especialista de intervención directa en siniestro es necesario establecer un elevado nivel de exigencia en las pruebas físicas para todos los aspirantes". Todo ello con el objetivo de velar por la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios bomberos.

En casa del Herrero...

Novillo además aprovechó para recordar que "el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid cuenta con más porcentaje de mujeres que muchos otros de todo el mundo", y aprovechó para refrescarle la memoria a Más Madrid: "En diversos ayuntamientos donde su partido tiene responsabilidades de Gobierno no hay ningún bombero mujer trabajando, mienras que en Alcorcón, por ejemplo, hay una que entró en el cuerpo municipal de bomberos en una convocatoria en la yo miso elaboré las bases. No me den lecciones".