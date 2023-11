La portavoz de Sánchez desata la risa: “Siempre cumple su palabra”

Isabel Rodríguez va un paso más allá con una frase que también ha desatado la indignación en otra rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del todo vergonzosa

A falta de apenas dos días para que Pedro Sánchez vuelva a ser elegido presidente a cambio de sus principios y valores como político, de nuevo desde el Gobierno en funciones siguen haciendo el ridículo para defender su figura. Le ha tocado de nuevo -ya que no es la primera vez que lo hace- a la portavoz del Ejecutivo socialista. Una Isabel Rodríguez que vuelve a dejar una frase que o bien desata las risas o bien la indignación, porque prácticamente es mofarse directamente de los ciudadanos y de los propios votantes del PSOE.

"Este Gobierno no solo se ha empeñado en cumplir el programa de Gobierno expresado por el presidente si no que además ha tenido que atender muchas dificultades", ha empezado una de sus explicaciones la portavoz, que a continuación ha soltado la frase que puede considerarse prácticamente un insulto a la inteligencia de muchos españoles.

Eso significa que lo que mañana diga el presidente del Gobierno será lo que ocurra en los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra

Es difícil creer que no se están riendo del pueblo español y hasta de sus propios votantes. Y es que la lista de mentiras de Sánchez es inacabable: no pactaremos con Podemos y acabó formando gobierno con ellos; no pactaremos con Bildu y lo acabaron haciendo para conseguir sus votos; Puigdemont será juzgado en España y ahora le pone en bandeja la amnistía, a la que también tildó de inconstitucional y de que no iba a llegar; lo mismo hizo con los indultos o con la promesa de no derogar la sedición. Estas son solo unas cuentas de las mentiras que arrastra en su mochila Pedro Sánchez. Cambios de opinión para él y los suyos. Mentiras y más mentiras para las personas con algo de criterio y que están bajo su yugo.

La ministra portavoz Isabel Rodríguez junto a Pedro Sánchez y otros ministros en un acto del Gobierno.

Desde luego que pase lo que pase y aunque todo apunta a que conseguirá retener la Moncloa bajo un precio que acabarán pagando todos los españoles, lo que es cierto que los que no están de acuerdo con él no van a parar hasta verlo lejos del sitio de mayor importancia en la política de nuestro país. Así está quedando reflejado en las últimas semanas, con miles y miles de personas alzando su voz contra lo que consideran un ataque contra la democracia.