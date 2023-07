Susanna Griso y Abascal se enzarzan en un tenso cara a cara en Espejo Público

El líder de Vox y la presentadora se han "enganchado" en varios momentos durante la entrevista. El más significante ha sido cuando han comenzado a discutir sobre la violencia de género.

Sin duda la cita de este lunes en la televisión es el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Antena 3. Socialista y popular serán los protagonistas del prime time con este esperado debate pero mientras tanto y para calentar motores, el protagonista durante la mañana ha sido Santiago Abascal y su visita a Espejo Público. Una visita marcada por varios desencuentros entre el líder de Vox y Susanna Griso, que ha querido mostrar su desacuerdo con ciertas ideas que defiende el partido de su interlocutor, especialmente en los relacionado con la violencia de género.

De nuevo y tal y como pasó con Pedro Piqueras en Telecinco, en las redes sociales los seguidores de Vox han criticado a la, en este caso, entrevistadora. Consideran que Susanna Griso ha querido tensar en todo momento su charla con el máximo dirigente de esta formación y ha forzado situaciones como la que han vivido con el tema de la violencia de género. Asunto que por cierto ha aparecido pronto en la entrevista.

📺 @Santi_ABASCAL



"Lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que hay un asesinato y que el asesino tiene que ir para siempre a la cárcel".



"Lo siguiente que pienso es que la Ley de Violencia de Género no sirve para proteger a las mujeres y solo sirve para… pic.twitter.com/L3y18eXiNs — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 10, 2023

“Cuando un hombre mata a una mujer, ¿qué considera usted que es?”, le ha preguntado directa la presentadora al de Vox, que ha dejado bien claro que no le gustaba la pregunta ni los derroteros por los que pensaba que iba. Entonces ha comenzado esa discusión en la que Abascal ha afirmado que lo considera un asesinato. Sin embargo, a Griso no le ha gustado y le ha preguntado por qué no lo llaman violencia de género.

“Pero es que le estoy llamando asesinato. ¿Qué hay más grave que eso?”, ha respondido un ofendido Abascal, que a continuación ha expresado que, no era personal contra Susanna Griso, pero que está “bastante cansado” de tener que responder siempre las mismas cuestiones: “Como si los votantes de VOX o a nosotros nos pareciera bien que maten a los mujeres, que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos o que mueran los inmigrantes. Es delirante”.

“Lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que el asesino tiene que ir a la cárcel y lo segundo es que la ley de violencia de género no sirve para las mujeres; solo para criminalizar a los hombres”, ha rematado Abascal, que ha lanzando otro dardo envenenado en este caso sí que directamente hacia la periodista.

Ha sido en referencia al ataque en Francia de hace unas semanas, cuando un refugiado sirio apuñaló a varios niños, Abascal le ha recriminado a Griso que lo primero que dijeran es que ese suceso lo que iba a favorecer el discurso de la ultraderecha. La presentadora ha defendido lo suyo por alusiones, ya que fue ella misma quien lo dijo, asegurando que no fue lo primero que se dijo y que el vídeo estaba cortado para manipular.

Como politizar el ataque del refugiado sirio, que ha apuñalado a 8 niños y a un adulto en un parque infantil en Annecy, Francia, como un regalo de votos para Marine Le Pen, porque tus subvenciones están en juego. Por Susanna Griso. pic.twitter.com/NqxMxgqRP8 — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) June 8, 2023

Abascal carga contra Antena 3 por el debate Sánchez-Feijóo

No ha sido el único momento de diferencia de opiniones entre ambos. Abascal también ha aprovechado su visita para acusar a Antena 3 de favorecer el bipartidismo al celebrar un debate con tan solo los representantes del Partido Popular y del PSOE.

📺 @Santi_ABASCAL en Antena 3:



"Esta casa apuesta por el bipartidismo".



"El debate bipartidista que se celebra hoy no es representativo de la pluralidad de España".#CaféAbascal pic.twitter.com/J1IugpIU8v — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 10, 2023

En cuanto a otros temas, también se ha referido a las situación en Murcia con Fernando López Miras. Allí el candidato popular, que consiguió un 43% de los votos frente al 18% del candidato de Vox, José Ángel Antelo, no ha salido investido en la segunda votación al no conseguir llegar a un acuerdo para la abstención de los de Abascal, que ha sido bastante claro respecto al tema. Y es que, no quieren salir con las manos vacías. Ahora tienen dos meses por delante para llegar a un acuerdo o de lo contrario se repetirán las elecciones en la región murciana.