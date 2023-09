Junts advierte al PSOE: "No rebajamos demandas y cobramos por adelantado"

“No aflojaremos, no nos van a temblar las piernas ni rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos”, ha recalcado, sin querer mencionar expresamente a ERC

Más claro, agua. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este sábado al PSOE de que "no rebajaremos demandas, como parece que van a hacen algunos", y que su partido, además, "cobra por adelantado". Nogueras se ha expresado así en su intervención en el consejo nacional de Junts en Mataró (Barcelona), en la que ha erigido a su partido como el que "aguanta la posición" ante la futura investidura del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Quien avisa, no es traidor.

Por su parte, desde las filas de ERC, su secretaria general, Marta Rovira, ha afirmado en su intervención en el Consell Nacional de ERC, que su formación da por supuesta la amnistía. Ambas formaciones independentistas pugnan por llevarse el gato al agua en las conversaciones para una supuesta investidura socialista y atribuirse, así, el éxito de las mismas.

"No no nos van a templar las piernas y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos", ha expresado en alusión a ERC. Y ha añadido: "Que nadie se equivoque, esto no se trata de reformar España, que parece que es en lo que trabajan algunos, sino se trata de no perder la nación catalana". Así lo ha indicado en palabras recogidas por Efe.

Líneas rojas: catalán y amnistía

"Si el PSOE quiere negociar con Junts ya sabe cuál es su margen de negociación", ha agregado Nogueras, quien ha pedido a los socialistas que no piensen, como el expresidente Mariano Rajoy (PP), que "el tiempo arreglará los problemas, porque se pueden llevar sorpresas, y eso va tanto por el catalán como por la amnistía", unas líneas rojas que consideran incuestionables.

Después de que la Mesa del Congreso presidida por la socialista Francina Armengol haya aprobado el uso del catalán y que el Gobierno esté tratando de oficializar su uso en la UE, Nogueras ha remarcado que "Cataluña comienza a cobrar y cobra por adelantado" y mientras dependa de nosotros Cataluña estará en el centro de todo, sin renuncias y con toda la firmeza", ha concluido.

Rovira (ERC) da por sentada la amnistía

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, (sobre estas líneas) ha asegurado este sábado que su partido "da por sentada" la amnistía porque la incluyó, ha dicho, en el acuerdo con el PSOE y Sumar para votar a la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso.

Fue la condición pactada con el PSOE y Sumar para votar a Armengol presidenta de la Mesa del Congreso

"Para nosotros ahí empezaba verdaderamente esta nueva legislatura y era imprescindible tener el compromiso firme y firmado del PSOE y Sumar para poner fin a la represión política", ha afirmado en su intervención en el Consell Nacional de ERC.

Según Rovira, este compromiso con el PSOE y Sumar incluía trabajar para la "desjudicalización por todas y cada una de las vías legales necesarias", en las que Rovira incluye la amnistía. Ha remarcado que por este motivo ERC considera que está asumida "una ley de amnistía que solo falta acabar de concretar", y que según ella permitirá que Generalitat y Gobierno se sienten a negociar la situación de Catalunya en igualdad de condiciones.