La violencia de género aumenta y faltan medios: el Gobierno fracasa en la lucha

Un 25N dramático. El número de víctimas de violencia de género aumentó un 5,66 % en el segundo trimestre de 2023. Los gobiernos de Pedro Sánchez no han sido del todo eficaces en la lucha.

La lacra de la violencia machista en España, al igual que ocurre, por desgracia, en el mundo entero no cesa. Al contrario, los datos ponen de relieve que estamos ante un dramático 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marcado por el aumento de los casos de violencia de género en España y una falta de medios, como denuncian desde la Policía y la Guardia Civil, que dificultan su lucha.

"La lucha contra la violencia de género debe ser transversal", destaca a ESdiario una persona de la máxima confianza de Feijóo. Y es cierto. La violencia machista no debiera tener ideología más que la unión de todos los partidos contra su erradicación. Pero la realidad es bien diferente: por un lado tenemos al tercer partido en el Congreso, Vox, que no cree en la existencia de tal tipo de violencia contra las mujeres (la circunscriben a la violencia doméstica) y, por el otro, a un Gobierno del PSOE y Sumar que ha roto todo diálogo y puentes con el PP, el partido líder de la oposición que ha ganado, además, los comicios del 23J.

Hay que derribar el muro que pretende excluir a una parte de la sociedad y trabajar unidos contra la violencia de género.



La Igualdad debe ser una prioridad para el Gobierno y dejar de ser un foco de polémicas en su seno.



Es necesario volver al Pacto de Estado.

#NiUnaMás pic.twitter.com/0A2EDGoz66 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 24, 2023

"Somos el partido de Estado que cree en los pactos de Estado", aseguró Feijóo en el acto que, junto a Carmen Fúnez, protagonizó este viernes con motivo del 25N. "No nos gustan los muros", aseveró el líder del PP. "Cuando el independentismo le abandone que no me busque. Pero le digo también que para luchar contra la violencia machista me encontrará siempre", proclamó Feijóo en alusión a Pedro Sánchez. El PP, así, tiende toda la mano a Pedro Sánchez para combatir la violencia de género.

Los sobrecogedores datos de violencia de género

Más allá de las cuestiones políticas, los número evidencian una dramática realidad. Desde el 2003, año en el que empezaron a contabilizarse las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, en España han muerto 1.237 mujeres, como consecuencia de la violencia machista. Desde la puesta en marcha del 016 Servicio Telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, hasta julio de 2023, se han realizado un total de 1.189.309 llamadas. La inmensa mayoría, más de 800.000, las ha realizado la propia víctima, tal y como ha podido conocer este periódico.

En lo que llevamos de año, han sido 52 las mujeres asesinadas. De las cuales solo había denuncia interpuesta en 12 casos, para las que se adoptaron medidas previas en 8, en el momento del asesinato solo estaban vigentes las medidas de protección en 4 casos. En total, 46.040 mujeres víctimas de violencia de género cuentan en la actualidad con medidas de protección policial acordes con el nivel de riesgo en el que se encuentran, a mayo de este año.

Las ineficaces medidas del Gobierno contra la violencia de género

A pesar de que el presupuesto para el Ministerio de Igualdad ha aumentado considerablemente en los últimos años, las medidas adoptadas por el Gobierno no han sido eficaces. Concretamente, el presupuesto de Igualdad para 2023 aumentó un 9%, alcanzado la cifra histórica de 573 millones. Y a lo largo de la legislatura los presupuestos de Igualdad se han incrementado un 217%, pasando de 181 millones a 573.

Las víctimas de violencia de género, paradójicamente, también aumentaron. Sin ir más lejos, el número de casos de violencia de género ha aumentado un 5,66% en el segundo trimestre de 2023 y el número de denuncias en un 5,43 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe del Observatorio del Poder Judicial. Entre abril y junio de 2023 hubo en España un total de 47.063 mujeres víctimas y se presentaron 48.227 denuncias.

Por su parte, en el pasado año 2022 la violencia de género también aumentó. El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó en casi dos puntos y se situó en el 77,45 % del total. El número total de sentencias dictadas en 2022 fue de 57.059 y, de ellas, 44.191 fueron condenatorias y 12.868 (el 22,55 %), absolutorias.

Además, se trata de una lacra que también afecta a los menores de edad, tanto a nivel de agresores como, por desgracia, siendo víctimas de la violencia machista. Tan solo el año pasado, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 305 menores de edad, un 18,67 % más que en 2021. Se impusieron medidas en nueve de cada diez casos, 278 en total, de los que 229 eran relativos a menores españoles y 49 a menores de otras nacionalidades. En los otros 27 procedimientos no impusieron medidas.

Por su parte, miembros de la Policía y Guardia Civil consultados destacan la falta de medios, tanto personales como materiales, para dedicar la atención necesaria. "Las agresiones sexuales están creciendo", destaca una policía consultada por ESdiario. "A fecha de hoy llevamos más víctimas que en todos 2022", apunta. Y, añade, "el 80% de los casos de violencia de género en los adolescentes, tenían componente tecnológico".

En conclusión, la violencia de género es un sobrecogedor problema que, desde luego, requiere de una acción política eficaz, no sectaria, en la que la unidad entre todos se vuelve imprescindible. Algo que, desgraciadamente, no ocurre en el presente de nuestro país.