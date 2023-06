Pedro Sánchez hace disfrutar a Feijóo: “Nos gusta verlo débil”

El PSOE ha emprendido una campaña de ataques constantes en redes sociales y en declaraciones contra el PP de Feijóo. En Génova creen que Pedro Sánchez está sin rumbo y totalmente debilitado.

Pedro Sánchez, junto a sus gurús de La Moncloa, no están consiguiendo objetivo alguno. Ni tan siquiera molestar mínimamente a Feijóo y a su equipo. Al contrario, desde Génova inciden en que la estrategia dóberman, esto es, tanto el aumento de la violencia verbal en declaraciones como de la campaña en negativo en redes sociales que el PSOE está impulsando para atacar al PP, solo demuestra que no tiene una hoja de ruta -más que la improvisación- y que está debilitado.

“Que ahora nos pidan 6 debates cuando en trece meses Sánchez solo quiso cuatro cara a cara con Feijóo en el Senado solo demuestra lo urgido que está”, reconocen fuentes de la dirección nacional del Partido Popular. Y es que el todavía presidente del Gobierno le ha propuesto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrar un debate semanal hasta las próximas elecciones generales del 23 de julio. Estos seis cara a cara tendrían lugar “en los programas de más audiencia” y “a partir del próximo lunes”, confirman fuentes de Ferraz.

Cabe destacar que durante la campaña de las últimas elecciones generales, las del 2019, Pedro Sánchez se negó a debatir con el líder del PP en ese momento, Pablo Casado. En todo caso, el entorno de Feijóo señala a ESdiario que “todavía no han tenido una reunión del equipo de campaña para analizar la propuesta de Pedro Sánchez" y que "no descartamos nada”.

La debilidad de Sánchez entusiasma al PP

“Nos gusta ver débil a Pedro Sánchez, las elecciones le han mostrado que está de salida”, sentencian desde la sede del PP cuando se le pregunta por la estrategia de ataques constantes que el PSOE les está profiriendo. Hace una semana, sin ir más lejos, los socialistas se aprovechaban -manipulándolo- de un pequeño lapsus del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, para asegurar que si el PP llega al Gobierno “la mentira volverá a operar en política”. Y a partir de ahí, desde las redes sociales del PSOE han sido todo ataques constantes y sistemáticos incidiendo que con la “derecha extrema” del PP llegará al Gobierno la “extrema derecha de Vox”. Una campaña poco original que, inciden desde la calle Génova, recuerda a la que el PSOE ya utilizó en el 96 contra el PP de Aznar y que no les funcionó.

El diagnóstico que arroja la dirección del PP en público y en privado es claro: “Pedro Sánchez no está cómodo en la calle y por eso quiere que bajemos al barro”. Provocaciones en las que no caerán los populares. Feijóo llevará a cabo, sin embargo, una campaña en positivo basada en las propuestas que conforman la alternativa al Gobierno de Sánchez que se evidenció como “real” el pasado 28 de mayo. “Pedro Sánchez no sale a ganar el 23J, Feijóo sí”, subrayan desde los pasillos del número 13 de la madrileña calle de Génova.

Lo absurdo del “trumpismo” de Feijóo

Desde el PP no dan crédito con la campaña que ha emprendido el PSOE acusándoles de “trumpistas”. Hasta el exministro José Luis Ábalos reapareció para afirmar que tiene “ganas de brega” y que “Feijóo no es un jesuita, lidera una tropa de trumpistas".

“Sánchez no ha entendido el mensaje que los españoles le dieron en el 28M, no ha entendido qué está pasando en España ni aunque los españoles se lo hayan dicho en las urnas”, contesta Borja Sémper desde el atril situado en la sala de prensa de la sede nacional de los populares. En el PP ya hablan de las “excentricidades” del líder del PSOE y son ya múltiples históricos socialistas los que, incluso, piden que Sánchez se aparte.

Tal y como avanzábamos en ESdiario, Cándido Méndez, exsecretario General de UGT; Nicolás Redondo, exsecretario General del PSE-PSOE; Pedro Bofill, exeuroparlamentario del PSOE; José Luis Corcuera, exministro del Interior con Felipe González; Ignacio Varela; Juan Carlos Rodríguez Ibarra; Rafael Fali Delgado (mano derecha de Alfonso Guerra); o el sociólogo de cabecera de Felipe González, José Antonio Díaz, no han tenido reparos en reunirse la semana pasada para condenar la “tan excesiva sobrecarga ideológica” del Ejecutivo de Pedro Sánchez e incluso llegaron a asegurar que está “malversando la historia del PSOE”.

Las encuestas de cara al 23J hablan por sí solas: el PSOE está en caída libre en favor de un PP disparado por los magníficos resultados de los recientes comicios del 28M.