Los ex de Podemos se cansan del canal de Pablo Iglesias: "Impresentable"

Carolina Alonso, que acaba de abandonar la formación morada, se enzarza en redes con Willy Veleta, reportero de Canal Red y encargado de acosar a Ayuso cada vez que tiene la oportunidad.

La crisis interna de Podemos sigue dejando bajas en el camino y saca a relucir los trapos sucios en la formación morada. Este lunes Roberto Sotomayor, ex candidato a la alcaldía de Madrid, y Carolina Alonso, ex portavoz en la capital, anunciaban su marcha del partido y levantaban de nuevo otra polvareda dejando bien claro que era por discrepancias con la dirección. Y es que, la guerra con Sumar continúa y las desavenencias se multiplican. Más allá de las tensiones en el propio Podemos, estas decisiones han provocado una nueva polémica relacionada con Canal Red -la televisión de Pablo Iglesias- y su reportero Willy Veleta.

Este individuo es conocido por acosar cada vez que tiene oportunidad a los políticos de derechas, siendo Isabel Díaz Ayuso su objetivo favorito. Tanto es así que la presidenta de la Comunidad de Madrid le tuvo que parar los pies hace unos meses. Tampoco es bien recibido de un tiempo a esta parte, como es lógico, en el círculo de Sumar. Yolanda Díaz y compañía le hacen el vacío ante los ataques constantes de su jefe a la formación que está poniendo en serio peligro la continuidad de Podemos.

Pues bien, contra él ha estallado a través de X la ex portavoz, Carolina Alonso, con un mensaje demoledor en el que se despacha a gusto y lanza graves acusaciones al reportero en nómina de Iglesias. También aprovecha para defender a su compañero Sotomayor, que se ha ido de la formación a la vez que ella y supuestamente por los mismos motivos.

La polémica ha comenzado a raíz de un mensaje de Willy Veleta, que respondía a una información de La Sexta que dice: “Podemos se vacía con dos nuevas bajas: Roberto Sotomayor y Carolina Alonso dejarán el partido”. El reportero incidía, de forma irónica y mofándose, en la parte de “se vacía”, dando a entender que no es así y que las bajas no son para nada importantes.

Es por ello por lo que seguramente Carolina Alonso no ha podido contenerse y ha mandado ese mensaje contra el reportero de Canal Red, al que acusa de comportarse con ellos como un “auténtico impresentable” y de meterse donde no le llaman: “Un periodista serio que pretende hacer frente al bloque mediático, no se mete en las internas de los partidos, ni se pone a criticar por la espalda a quienes con nuestras ideas propias hemos dado la cara por Madrid”.

También le acusa de ser el que encendió la mecha de una posible campaña de acoso contra ellos: “Rober y yo llevamos meses sufriendo acoso en redes sociales y campañas de desprestigio y todo empezó con un tuit que tu subiste y unos cuantos de Eterno Primavera”.

Para acabar, la que fuera portavoz de Podemos afirma sentirse decepcionada “en lo más profundo” de su corazón y avisa que nunca olvidará “que se ha reído” de sus años de militancia en Podemos. “Hoy he dado un paso atrás, ya lo puedes celebrar”, culmina su mensaje Carolina Alonso, que también ha respondido a varios mensajes de otros usuarios defendiendo al reportero y atacándole tanto a ella como a Sotomayor por su marcha.