El PP zanja el ofrecimiento de Inés Arrimadas: "No hay negociación"

Arrimadas pidió una reunión al PP en diciembre, el PP escuchó su oferta para integrarse en el partido, pero en Génova no piensan en las generales, tienen las energías puestas en el 28-M.

Ciudadanos, que otrora había conseguido 57 escaños en el Congreso y la posibilidad de conformar un gobierno de coalición con el PSOE, está sufriendo una desbandada de políticos deseosos de incorporarse a las filas del Partido Popular.

Pocos son los que se quieren quedar en un partido que, según los últimos sondeos, no cosecharía, tan siquiera, los votos suficientes para conseguir un escaño en el Congreso tras los próximos comicios nacionales. Es normal que no se quiera quedar en el partido naranja ni la que fue hasta el 15 de enero del 2023 su Presidenta.

Tanto es así que la actual diputada y portavoz en el Congreso por Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió una reunión con la dirección del Partido Popular a finales del año pasado, concretamente en el mes de diciembre, para ofrecerse. “Hay que sumar fuerzas y yo estaría dispuesta a irme con vosotros”, le llegó a decir Arrimadas a su interlocutor del PP tal y como confirman fuentes sólidas a ESdiario.

Ese ofrecimiento de la hasta hace poco presidenta de Ciudadanos al Partido Popular estuvo acompañado de dos expresos deseos: uno, ir de cabeza de lista por Cádiz a las elecciones generales; y, dos, presidir una Comisión en el Congreso.

Y ahora todo toma sentido. Cabe recordar que las primarias de Ciudadanos se produjeron la segunda semana del pasado mes de enero. En ellas, Inés Arrimadas se presentaba dando un paso al lado: propuso dejar su puesto de líder de Ciudadanos postulándose como la portavoz. Esta idea, casualmente, se produjo tras la reunión que pidió mantener con la dirección del Partido Popular para dejarse querer.

La estrategia que Inés Arrimadas pretendía ejecutar -ahora, parece, truncada por haber salido a la luz- versaba por renunciar a su acta de diputado en septiembre -tras el verano y con la posibilidad, así, de percibir la paga extra-, para apartarse posteriormente unas cuantas semanas de los focos públicos y acabar, finalmente, anunciando su incorporación en el PP.

El PP zanja la polémica: “no hay negociación con Inés Arrimadas”

La incorporación de Inés Arrimadas al Partido Popular fue, tan solo -al menos por el momento-, un deseo que la propia Arrimadas trasladó a los populares. En este sentido, la dirección del Partido Popular, consultada por ESdiario, es clara y contundente: “no hay ninguna negociación porque en estos momentos no estamos conformando las listas que figurarán en las próximas elecciones nacionales, no estamos en eso”, sentencian.

La portavoz en el Congreso por Ciudadanos va, sin embargo, más allá y niega todo: “Yo hago valoraciones de las cosas importantes, no de las que no son no importantes ni son verdad. (…) No voy perder tiempo en cosas ni en personas que no tienen ninguna relevancia", afirmó en rueda de prensa, dejando claro, además, en una publicación de Instagram, que “Ciudadanos es su partido”.

No hay ninguna negociación, ciertamente, entre el Partido Popular e Inés Arrimadas porque el partido presidido por Feijóo está focalizado en llevar a cabo una buena campaña electoral a nivel municipal y autonómico y conseguir, así, los mejores resultados en las próximas elecciones del 28-M que son entendidas en la lógica de un plebiscito. Aunque, tal y como confirman sólidas fuentes a ESdiario, esa reunión -en la que se ofreció a los populares- se produjo y a petición de Arrimadas.

Desbandada de políticos de Ciudadanos ante el hundimiento del barco

A Ciudadanos poco a poco se le va agotando el tiempo ante los futuribles resultados que, de forma tendencial, van arrojando las encuestas. Algunas adjudican al partido naranja la friolera de 0 escaños.

La bolsa de miembros de su partido, por este motivo, va vaciándose poco a poco tras la salida de un importante número de concejales que han sido acogidos por el Partido Popular. Esta situación ya data desde 2019, cuando Ciudadanos se desplomó y, desde entonces, más de 200 cargos políticos han decidido sumarse al partido líder de la oposición.

Paradigmáticos ejemplos son el del exvicepresidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que dimitió del cargo del partido liberal y que actualmente preside el Consejo Económico y Social del PP.

Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en Madrid, por su parte, mantuvo una sonada reunión con Elías Bendodo aunque, finalmente, acabó por mantenerse en Ciudadanos. Y no solo Villacís, también sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid: en la lista de miembros que le acompañarán en las municipales tan solo cuatro -de sus diez concejales- renovarán con ella. Los seis restantes están intentando irse de Ciudadanos para unirse al Partido Popular. “Hay gente que desaparece en los momentos malos, pero la gente íntegra es la que está en todos los momentos", matizó la vicealcaldesa de Madrid.

La mudanza de Inés Arrimadas a Jerez

Es un hecho ya confirmado por la propia Arrimadas – a través de su cuenta de Instagram – que comenzará una nueva etapa en Jerez de la Frontera por razones familiares tras residir durante años en la ciudad de Barcelona. “Hemos decidido mudarnos a Jerez para poder tener cerca a la familia”, incidió Arrimadas en una publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inés Arrimadas (@inesarrimadas)

Arrimadas no ha vivido siempre en Barcelona, ya que pasó gran parte de su infancia en la ciudad gaditana; lugar al que regresa siempre que puede y le surge la ocasión.

El objetivo de Arrimadas, tal y como ella misma aseguró, es “poder pasar más y mejor tiempo con los hijos” aunque nunca haya “necesitado excusas”, insiste, para acercarse a Jerez.

En esa misma publicación de Instagram, la exlíder de Ciudadanos expresó que ella estará “con Ciudadanos siempre” y que, a pesar de tener una distancia mayor para ejercer la portavocía de Ciudadanos en el Congreso, para ella “es un orgullo inmenso y un honor sin parangón”.