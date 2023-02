El 'violador del portal' de Lugo, en la calle antes de tiempo por el sí es sí

La Policía ha tenido que avisar a una de las víctimas de la excarcelación de su agresor y el abogado de la víctima asegura que no se siente segura: "Esto te marca de por vida".

"Efectos indeseados" lo llaman para intentar minimizar la realidad de una ley que se supone debería de proteger a las mujeres. Los creadores de la norma del solo sí es sí se escudan en la mala aplicación de la misma por parte de algunos jueces con mirada "machista y patriarcal", como dijo la líder de Podemos, Ione Belarra, hace unas semanas, o que son tan solo una minoría. La pregunta es: esa minoría, ¿no importa?; ¿no se supone que el objetivo es proteger a todas las mujeres?

Esa minoría no son ni una, ni dos, ni tres...son 43 excarcelaciones ya antes de tiempo, además de las más de 500 rebajas de condenas a delincuentes sexuales. No solo eso, en principio la finalidad primera de la ley de Irene Montero es proteger a las víctimas de agresiones sexuales y desde luego eso no es lo que sucede cuando tu agresor sale antes de tiempo de la cárcel por culpa de la norma que has elaborado para precisamente lo contrario.

Esto le ha pasado por ejemplo a varias víctimas del denominado "violador del portal" de Lugo. Este individuo agredió sexualmente de al menos dos mujeres en esta localidad gallega en el 2016. Asaltaba a sus víctimas en los portales y, con mucha agresividad, abusaba de ellas. Pues bien, según informa La Razón, este hombre sale justo este 14 de febrero de la cárcel y la Policía ha avisado a al menos una de esas víctimas por lo que pueda pasar.

Una llamada para avisarle de que sale de la cárcel y para conocer su nuevo domicilio (se mudó tras lo sucedido), ya que tienen que mantenerla vigilada. La Razón ha hablado con su abogado y tiene clara la respuesta ante la pregunta: ¿se siente segura?. "En absoluto. Hay muchos casos de gente que reincide y muchos protocolos que fallan".

Y es que su agresor sale a la calle con las siguientes medidas: una pulsera telemática, una orden de alejamiento de 500 metros de sus víctimas y con la obligación de asistir a un programa sobre víctimas contra la libertad sexual.

Tal y como publican en este diario, el abogado de la víctima expresa que "ella era una niña y esto te marca de por vida y no hay forma de superarlo". Como era de esperar, el letrado asegura que "tanto ella como su madre están indignadísimas y dicen que esto, desde luego, no es una forma de proteger a las mujeres sino todo lo contrario".

I.H.Z, que así se llama este sujeto, le abordó de madrugada cuando la víctima entraba en el portal de su casa. La metió rápidamente en el ascensor y mientras tapaba le tapaba la boca introdujo la numeración secreta para bajar al garaje. Y es que el agresor, aunque no vivía en el edificio, se había encargado de instalar la fibra óptica meses atrás. Una vez abajo, la empujó al cuarto de contadores y le obligó a hacerle una felación, amenazándola de muerte si no lo hacía: "O te callas o te mato".

Con la entrada de la reforma del solo sí es sí, su abogado vio la oportunidad de pedir la revisión de condena porque su cliente había sido castigado a seis años y seis meses de prisión, el mínimo, y con la nueva horquilla penal el suelo está en cuatro. Por eso los jueces han reducido la estancia en prisión en dos años. Fue condenado a una pena tan baja porque llegó a un acuerdo con las víctimas y la Fiscalía.