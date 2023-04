Los 13 mejores platos para amantes del chocolate

Es uno de los productos que más pasiones despierta y lo mejor es que podemos disfrutarlo de muchísimas formas

El chocolate se elabora a partir de granos de cacao que se tuestan y se muelen hasta obtener una pasta que se mezcla con otros ingredientes, como leche y azúcar. Pero su magia va más allá de la fórmula con la que se elabora. Su sabor es realmente adictivo, y, sus beneficios para la salud se han demostrado en numerosos estudios, por lo que comerlo (como todo, con moderación), es un auténtico placer. Repasamos 13 platos, casi todos dulces, pero también alguno salado, con los que disfrutar del chocolate.

1 CHOCOLATE A LA TAZA (ESPAÑA)

Los mayas y aztecas fueron los primeros en preparar bebidas a partir de chocolate, aunque la verdad es el "xocolatl" que ellos consumían (frío, espumoso y con chiles y distintas especias), no tenía demasiado que ver con el que tomamos ahora. Los europeos lo convertimos en una bebida dulce y cremosa, gracias a la adición del azúcar y la leche. En la actualidad, el chocolate se bebe en muchas partes del mundo en forma de batido, pero en nuestro país, la forma más tradicional es "a la taza", mezclado con leche o agua, pero siempre muy espeso… y, por supuesto, acompañado de churros.

2 BROWNIES (EEUU)

Los “brownies” son uno de los dulces preferidos por los amantes del chocolate. Se trata de un pastel muy denso y compacto, pero a la vez húmedo (por lo que no “hace bola”), al que se suelen añadir nueces. Su origen no está del todo claro, pero una de las leyendas más extendidas atribuye su invención a la cocinera de un hotel de Chicago que estaba haciendo un pastel de chocolate al que olvidó añadir levadura. Teóricamente eso ocurrió en 1893, pero sea cierto o no, lo que es seguro es que en la actualidad es uno de los pasteles más populares en Estados Unidos, y en muchos otros países del mundo.

3 TARTA SACHER (AUSTRIA)

El origen de la tarta Sacher, en cambio, sí está claro. Se sitúa en Viena, en el año 1832. Su creador, Franz Sacher, trabajaba como aprendiz de cocina en un hotel en donde el príncipe Klemens Wenzel von Metternich ofrecía una cena para un grupo de invitados. A pesar de tener sólo 16 años, Sacher provenía de una familia de pasteleros y había crecido prácticamente en la cocina, por lo que se ofreció para crear un postre para la ocasión. Por supuesto, el pastel fue todo un éxito, y este dulce se hizo popular, primero en toda Austria, y más tarde en el resto del mundo. La tarta en cuestión se elabora con un bizcocho de chocolate, que se rellena de mermelada de albaricoque (aunque es frecuente encontrarlo con mermelada de frambuesa) y se cubre con chocolate fondant. La original "Sachertorte" se sigue sirviendo en la actualidad en el hotel Sacher de Viena.

4 MOUSSE DE CHOCOLATE (EEUU)

Aunque la primera receta que apareció publicada de este postre estaba firmada por Charles Ranhofer, un cocinero que trabajaba en el restaurante Delmonico de Nueva York, en su libro de cocina titulado "The Epicurean" (1894), es justo decir que el producto que hoy en día entendemos por "mousse de chocolate" se lo debemos al chef francés Michel Fitoussi, que incluyó entre sus ingredientes gelatina y yemas de huevo. En cualquier caso, lo importante de este postre es que tenga una textura cuanto más ligera, mejor, pero un intenso sabor a cacao.

5 COULANT DE CHOCOLATE (FRANCIA)

Si la paternidad de la receta de la mousse de chocolate puede generar alguna polémica, la del “coulant” no ofrece dudas, ya que este original dulce fue patentado por el famoso chef Michel Bras en 1981. El plato fue uno de los postres estrella de su restaurante ubicado en Laguiole. El original era un bizcocho de chocolate que encerraba una porción de ganache congelada, que al calentarse en el horno se volvía líquida, aunque la versión más extendida en la actualidad se elabora como una especie de bizcocho de chocolate poco hecho, cuyo interior está igualmente líquido y se "desparrama" por el plato al partirlo (la palabra fancesa “coulant” significa precisamente “fluido”).

6 FONDUE DE CHOCOLATE (SUIZA)

No sabemos a quién debemos este maravilloso invento, pero lo que es seguro es que se trataba de un suizo. En realidad, lo que hizo el genio en cuestión fue adaptar una receta tradicional del país alpino (la típica “fondue” de queso) para ensalzar otro producto en el que los suizos son auténticos expertos: el chocolate. Se cree que esto ocurrió en la década de los 50 del siglo pasado, y que la receta primigenia se elaboraba con chocolate derretido, nata y un chorrito de kirsch (licor de cerezas). Para comerlo, al igual que hoy en día, se utilizaban pequeños trozos de bizcocho o galletas, frutas, e incluso frutos secos. Lo importante a la hora de elaborar una auténtica “fondue” de chocolate es que el producto sea de mucha calidad y que se mantenga caliente en la mesa, para que los comensales puedan disfrutarla a su gusto.

7 BOMBONES (FRANCIA)

Los bombones son otra genialidad, cuyo origen no está tampoco del todo claro. Quizá el problema sea definir qué es exactamente un bombón, porque, mientras que para algunos podría consistir en simplemente una pequeña porción de chocolate con algún otro ingrediente, para otros, sería necesaria una mayor sofisticación de la receta. Para los primeros, el nacimiento del bombón se atribuye al pastelero de Luis XIV de Francia, cuando cubrió con chocolate unas pequeñas frutas para ofrecérselas al Rey Sol. De hecho, la respuesta del monarca fue “bon, bon” (bueno, bueno), lo que dio nombre a estas golosinas. Sin embargo, la primera caja de bombones fue comercializada por la marca inglesa Cadbury, a mediados del siglo XIX. Y, en la actualidad, se considera que algunos de los mejores bombones del mundo se elaboran en Bélgica.

8 TRUFAS (FRANCIA)

Las trufas podrían considerarse bombones, por su forma y tamaño, pero su popularidad las ha convertido en un dulce con su propia categoría. La historia cuenta que un maestro pastelero llamado Louis Dufour se quedó un 28 de diciembre de 1895 sin reservas en su almacén, pero al estar en plena temporada alta de ventas, decidió pergeñar un dulce con los ingredientes que le quedaban: cacao amargo, vainilla y nata. Así nacieron las trufas, que deben su nombre a su parecido en color y tamaño a las trufas negras (Tuber melanosporum), tan populares y famosas en la zona de Perigord (Francia). En la receta actual es habitual añadirles algún licor y rebozarlas en cacao amargo en polvo.

9 BRIGADEIROS (BRASIL)

Los “brigadeiros” son uno de los dulces más emblemáticos de la gastronomía brasileña, y una receta “obligada” en las fiestas y, sobre todo, en los cumpleaños que se celebran en el país carioca. La leyenda cuenta que fueron un homenaje al brigadier Eduardo Gómes, candidato a la presidencia en las elecciones de 1945, por parte unas entregadas seguidoras que celebraron una fiesta en su honor y que elaboraron por primera vez este dulce, que también es conocido como “trufa brasileña”. Sus ingredientes principales, además del cacao, son leche condensada, mantequilla, y, los fideos de chocolate en los que van envueltas.

10 HELADO DE CHOCOLATE (ITALIA)

Si asumimos que el “helado moderno” tal y como lo conocemos hoy en día es un invento italiano, tenemos que conceder al país de la bota ser la cuna de este producto. De hecho, la primera receta fue publicada por un tal Antonio Latini en Nápoles, en el año 1693. En la actualidad, el chocolate, junto con la vainilla, es el sabor más popular en todo el mundo, aunque cada vez es más frecuente que se elaboren helados de chocolate de “especialidad” con cacaos de origen, y otros ingredientes como frutos secos, licores, o frutas confitadas.

11 MOLE (MÉXICO)

Aunque el chocolate es un ingrediente imprescindible en pastelería, y es usado fundamentalmente en recetas dulces, hay platos salados que serían imposibles de elaborar sin él. El ejemplo más claro es el mole: una salsa mexicana en cuya receta intervienen multitud de especias, chiles y, por supuesto, cacao. El mole, con evidentes raíces prehispánicas, es uno de los emblemas gastronómicos del país azteca, y especialmente de la ciudad de Puebla, en donde se dice que fue inventado por una monja en el Convento de Santa Rosa allá por el siglo XVII. Se sirve con pollo y, en Puebla, se celebra cada año un Festival durante el mes de junio en el que la mayor parte de los restaurantes de la ciudad lo ofrecen a precios populares.

12 TARTA SELVA NEGRA (ALEMANIA)

Sobre el origen de esta popularísima tarta hay varias versiones, pero todas coinciden en que el país en el que vio la luz es Alemania. Se trata de un bizcocho de chocolate dividido en varias capas entre las que se disponen nata montada y cerezas, y que se remata con nata, chocolate en virutas y, de nuevo, cerezas (ya sea al natural, o confitadas). Es uno de los pasteles más populares en Alemania, pero también en Austria, Suiza, Italia, y España, en donde es un “clásico” de todas las pastelerías.

13 CREMA DE CHOCOLATE Y AVELLANAS (ITALIA)

La crema de chocolate y avellanas, más conocida por sus marcas comerciales (Nutella, o la española Nocilla) es una de las meriendas preferidas por los niños. De hecho, se la debemos a un pastelero italiano, de nombre Pietro Ferrero, que, en 1951, y ante la escasez de chocolate por la reciente Segunda Guerra Mundial, inventó una crema de cacao a la que añadió polvo de avellanas para que cundiera más. Este hombre, acabó fundando años después Ferrero, la empresa que fabrica la archiconocida Nutella. Para hacernos una idea de la importancia de este producto, basta decir que alguien compra un bote en el mundo cada 2,5 segundos, y que su producción anual bastaría para cubrir de chocolate la gran muralla china. Otro dato curioso: la Nutella tiene su propio día mundial, que se celebra cada 5 de febrero.