Madrid tiene las segundas mejores hamburguesas de España

La capital se ha tenido que conformar con la medalla de plata en el Burger Combat 2023 de Salón Gourmets. La segunda mejor hamburguesa de España es además de cangrejo.

Sergio Sanz, chef del restaurante Pólvora, ha conseguido el segundo puesto en la tercera edición del Burger Combat, Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets 2023, gracias a su Soft Shell Crab Burger. Este concurso, celebrado en el marco de la 36a edición de Salón Gourmets, es uno de los más esperados de esta feria, que hasta el 20 de abril convierte Madrid en el punto neurálgico de la gastronomía y que demuestra que la fiebre por este plato de comida rápida sigue en ascenso.

En este torneo los chefs buscan convertir su hamburguesa en la mejor de España; desde las más clásicas hasta las más vanguardistas, esta receta eleva su posición a producto gourmet. La innovadora propuesta de Sanz es una hamburguesa de cangrejo de concha blanda —tempurizada para darle un toque crujiente—, acompañada de un pan pretzel enriquecido en mantequilla clarificada, junto a un toque de soja dulce, mayonesa kimchi y una hoja de sisho, que potencia el sabor y le da un contraste diferente a cada bocado.

“La Soft Shell Crab Burger es una hamburguesa que se sale de lo habitual. Está creada por y para la gente a la que le gusta probar y arriesgarse. Solo me he quedado a una décima del primer puesto, por lo que estoy muy contento. En un concurso de más de 400 candidatos, haber alcanzado esta posición con una hamburguesa potente y arriesgada con el sello de Pólvora, y por ende, con el de Grupo Vespok, es increíble”, explica Sanz.

En el Burger Combat se mide la creatividad de los chefs a la hora de elaborar su receta; además, se valoran las combinaciones de sabores más ingeniosas, la presentación, la armonía y la innovación en los ingredientes empleados. La receta debe contener, además del pan del grupo Lantmännen Unibake, salsa, carne y otros ingredientes a su elección.

En esta ocasión, Mariana Hernández, de El Baifo Street Food (Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife), se ha alzado con la victoria con su burger “Benahoarita”, una combinación de pan Pretzel de Lantmännen Unibake, carne de vaca palmera madurada 15 días, estofado de carne de cabra al vacío, salsa de queso de La Palma y jamón de pata de cabra palmera.

Seis aspirantes consiguieron llegar a la batalla final, y el resultado final completo es.

• Ganadora: Mariana Hernández, de El Baifo Street Food (Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife), con su hamburguesa “Benahoarita”

• Segundo clasificado: Sergio Sanz, de Pólvora (Madrid), con su “Soft Shell Crab Burger”

• Tercer clasificado: Javier Almado, de El 2 de Gastéiz (Vitoria-Gastéiz), con “La Vacuna 2.0”

• Más Popular en Redes: Sergi Mateo Lladó, de Hamburguesería Paradise (Girona), con “La Amante”

El resto de concursantes que participaron en la final han sido:

• Alfonso Escolar, de Restaurante Autocines (Madrid)

• Juan Manuel Giralda Álvarez, de Tapas Camino de Santiago (Cádiz)

Como complemento a estos galardones, Frankie Burgers se ha alzado con el premio a la segunda mejor hamburguesa delivery de España, primera de Madrid, en la última edición del Best Burger Spain, gracias a su icónica Frankie Cheese Bacon. El secreto no es otro que una buena carne elaborada y boleada a diario, bacon crujiente, quesos de calidad y su pan brioche tierno y suave. Dos son sus máximas: respetar el carácter sencillo, pero rico de las hamburgueserías americanas tradicionales y realizar todos los procesos a mano, filosofía que resumen bajo el eslogan ‘Quality is our recipe’—. Máximas que extrapolan al delivery: las burgers de Frankie siempre llegan a casa con una calidad insuperable.