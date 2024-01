Un ataque machista atemoriza a Mariló Montero en Antena 3 y la lía con el aborto

La colaboradora de 'Espejo Público' se ha convertido en el centro de atención en el matinal de Susanna Griso por sus comentarios: "Me pone los pelos de punta y me da un miedo atroz".

Espejo Público, el matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3, ha tratado este martes los resultados del último informe del CIS, ya que son muchos los que piensan que nos hemos pasado con las políticas de igualdad. De hecho, el 44% de los hombres españoles creen que se ha llegado tan lejos en ese campo que ahora se les está discriminando a ellos. Pero también hay un 33% de mujeres piensan lo mismo. Además, esta percepción de que los hombres están siendo discriminados aumenta a un 51,8% entre los jóvenes de 16 y 24 años.

Desde el formato de Atresmedia, han salido a la calle para comprobar si la población piensa lo mismo que arroja esta encuesta. Y, como era de esperar, hay diversas posturas. Por un lado, están quienes consideran que esta supuesta discriminación es una "chorrada"; por otro lado están los que sí se posicionan a favor del pensamiento de esos 44% de hombres. ". Tras esto, el matinal ha emitido un fragmento de Antena 3 Noticias, en el que un reportero le pidió a una mujer que opinase sobre este estudio. Pero no contaban con que Mariló Montero quedase 'traumada' con lo que se vería.

Mariló Montero y sus declaraciones en Antena 3

"Ya le contesto yo", se entrometía en cámara el que parecía ser el marido, impidiendo que su esposa pudiese contestar: "No contestes", le exigía a la mujer, que se limitó a decir al micrófono que "es igual entre todos". Pero la cosa iría a más cuando el periodista, al ver que este señor seguía hablando por detrás, le recordó que le había preguntado a su mujer: "Sí, pero yo, como no creo en la igualdad, no la dejo contestar", ha sentenciado el ciudadano, sin dejar que la mujer pudiese responder a la pregunta del reportero. Mientras tanto, en el plató de Espejo Público, los colaboradores no daban crédito a lo que habían visto, callados. Hasta que Mariló Montero ha hablado: "Es como que las mujeres hemos ido demasiado lejos… ", comenzaba diciendo.

Preguntábamos @Savilla83 y yo en la calle por igualdad entre hombres y mujeres, y nos tocó el premio gordo. Esto todavía ocurre. pic.twitter.com/6igmSd43XO — Jesús de la Torre (@jesustorre2000) January 15, 2024

"Si dicen que las mujeres han ido demasiado lejos, hay un machismo estructural, que, además, se está heredando en generaciones jóvenes. El feminismo no tiene que tener ningún límite que vaya en contra del hombre", ha expresado la colaboradora. Pero lejos de quedarse en esta opinión, la tertuliana ha denunciado la situación que ha vivido esa mujer: "Estas cosas que vemos, de que el hombre le dice a la mujer que se calle, me pone los pelos de punta y me da un miedo atroz. Eso sí que hay que cambiarlo". Después de este momento, la presentadora de Antena 3 abría un nuevo debate, ya que quería conocer las opiniones de sus colaboradores: "¿Puede alguien, léase Bertín Osborne, renunciar a su paternidad? ¿Abdicar de sus funciones de ser padre?", haciendo referencia a la polémica exclusiva de ¡Hola! en la que Osborne manifestó que no tenía intenciones de "ejercer de padre" del hijo de Gabriela Guillén.

"Creo que el hombre sí tiene derecho a abortar. Vuelvo a repetirlo. Creo que el hombre tiene derecho al aborto", ha afirmado Mariló. "¿Qué es el derecho a abortar de un hombre?", ha preguntado la presentadora de Espejo Público. "Derecho a que no se produzca el nacimiento (...). Estás obligando a un hombre que no quiere ejercer de padre a serlo. Porque esa criatura va a vivir y su padre biológico va a estar vivo, y ese niño preguntará", ha afirmado rotunda la colaboradora.