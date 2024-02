Cisma en TVE: dimite el Consejo de Informativos en bloque por Inés Hernand

El Consejo de Informativos de Medios Interactivos del ente público ha dimitido tras el comunicado sobre la presentadora y justifican su decisión por "sentir" pérdida de confianza.

Podríamos decir que estamos ante una de las noticias mediáticas del día -con el permiso de la sentencia de Dani Alves y todo el revuelo del Caso Koldo. Y es que, todas las redes sociales y medios de comunicación se están haciendo eco de la dimisión en bloque del Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE. Estamos hablando de quienes se mostraron críticos con la actuación de Inés Hernand durante su retransmisión desde la alfombra roja de la gala de los 38º Premios Goya para RTVE Play el pasado 10 de febrero, según un comunicado oficial del citado organismo.

Estaba compuesto por Óscar López Canencia, el ahora expresidente, y Santiago Riesco y Alejando Vega, los otros dos miembros. Justifican su decisión, alegando pérdida de confianza de los redactores hacia el órgano. Vega afirmó que "esta falta de confianza no solo puede obstaculizar la capacidad del Consejo para desempeñar eficazmente su papel de garantizar la independencia y la objetividad en la labor periodística, así como el respeto hacia el estatuto y código ético de nuestra empresa, sino que también puede o podría generar un ambiente de tensión y desconfianza dentro de la redacción".

Dimite el Consejo de RTVE por su crítica a Inés Hernand

Pero sus declaraciones no se quedaron solo ahí, pues también reconoció que su decisión se basa en los recientes ataques y falsedades difundidos en ciertos medios de comunicación respecto a su persona y su labor: "Es lamentable ver cómo se tergiversan y manipulan los hechos y se propagan rumores infundados con el objetivo de desacreditar mi trabajo y socavar mi integridad profesional, y lo que es más grave aún la integridad del propio Consejo", aseguró.



Por su parte, López, periodista que lleva 16 años en el grupo, reconoció en otro comunicado que la causa de su dimisión no ha sido por la alfombra roja de los Premios Goya: "El último desencuentro con la redacción de RTVE Play por el comunicado sobre la alfombra roja de los Premios Goya me ha reafirmado en una decisión que no es súbita, sino que se ha ido fraguando con el paso del tiempo. Si a esa falta de confianza se suma que los compañeros de RTVE Play no se sienten representados por nuestras actuaciones o piensan que se les deja al margen de las decisiones, toca hacerse a un lado y dejar que sean otros y otras los que recuperen esa confianza".

Riesco fue el único que comunicó hace días su decisión, López Canencia y Vega, tras hacer las gestiones correspondientes, han decidido hacerlo oficial este jueves 22 de febrero, coincidiendo con la asamblea de trabajadores. Además, aseguran que la situación es inédita y que harán uso del sistema jurídico del ente público para saber cómo proceder. Inés Hernand, como vemos en la imagen sobre estas líneas, ha respondido a la publicación de la noticia que ha realizado un medio de comunicación en X, pidiendo a los periodistas que no falten "a la verdad induciendo a error".