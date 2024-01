El sobrino de Ana Rosa elige a la estrambótica de Mediaset para ganar a Pedroche

Ha nacido una estrella en el universo de Telecinco a la hora de copar titulares polémicos y atizar a los pesos pesados de Antena 3, hasta el punto de identificar nuevos ases en la manga.

Fue una de las grandes bazas de Ana Rosa en la última parte del año para su programa y con la vuelta de las vacaciones de Navidad Kike Quintana vuelve a hacer de las suyas; lo de copar titulares parece que lo tiene controlado. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer para que esa misma tarde o al día siguiente sean muchas las noticias que recogen sus "salidas" políticamente incorrectas y los "zascas" hacia la competencia que tal vez su tía no se atreve a lanzar. Para eso ya está él.

En su penúltimo rejonazo a Atresmedia, el colaborador más irreverente de TardeAR volvió a arremeter contra la competencia directa de Telecinco en la parrilla vespertina, que no es otra que Sonsoles Ónega y que les trae a los Quintana por la calle de la amargura porque no hay manera de ponerse por delante de ella en los audímetros.

Así que después de dedicarle todo tipo de motes de dudoso gusto antes las vacaciones de Navidad (como "enanita planetaria" sin ir más lejos), Kike Quintana volvió a la carga denominando a su rival como "Capitana Planeta" (por aquello de que ganó el premio del grupo para el que trabaja con su último libro).

Pero no solo eso, sino que también tuvo para Cristina Pedroche. De hecho, hasta recomendó a su tía una buena opción por parte de Mediaset para intentar neutralizar el tirón que tiene la presentadora de las Campanadas cada año en Antena 3.

Lara Ferreiro como competencia de Cristina Pedroche para Kike Quintana

Según el colaborador de TardeAR en "la cadena vecina" tienen "en las uvas a la Pedroche vistiéndose de la "pachamama" de "la madre tierra", "mother Earth". Entonces, yo propongo que en las uvas del año que viene pongan a Lara Ferreiro que también se viste muy estrambótica y que haya duelo de divas, a ver quién gana".

📹El sobrino de Ana Rosa Quintana vuelve a lanzar pullas a Antena 3 llamando "Capitana Planeta" a Sonsoles Ónega y hablando sobre Cristina Pedroche pic.twitter.com/VqBKpw5bTo — Tweets de tele (@teletuits) January 9, 2024

Sin embargo, lo que no tiene tan claro es lo que debe hacer su tía para conseguir lo mismo en los audímetros, donde a Ana Rosa Quintana le está costando Dios y ayuda ya no solo consolidarse y mejorar sus datos de audiencia, sino imponerse a su antigua empleada en Telecinco (de su productora Unicorn cuando conducía Ya es Mediodía), porque Sonsoles Ónega se ha convertido en alumna aventajada desde Antena 3 y no le da tregua.

Este martes sin ir más lejos, Y Ahora Sonsoles lideró y además logró su mejor dato de la temporada con la explosión de Jacobo Ostos anotando un 12.5% de share y 1.198.000 espectadores frente al 9.2% de cuota de pantalla y 865.000 espectadores de TardeAR (sus registros más bajos desde hace más de un mes).