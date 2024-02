Primera imagen en público de José Luis Gil tras su ictus de hace dos años

El intérprete de 'La que se avecina' y también con muchas obras de teatro a sus espaldas ha reaparecido precisamente para no perderse el estreno de una función de dos excompañeros suyos.

José Luis Gil sigue dando pasos hacia delante en su recuperación del ictus que hace dos años le obligó a parar por completo su carrera actoral y centrarse -como es totalmente lógico- en su salud. No sabemos si volveremos a verle en la pequeña pantalla o sobre las tablas de los escenarios que tanto le gustan pero verlo en imágenes fuera de su domicilio es sin duda motivo de alegría.

Y es que ya lo habíamos podido ver en varias instantáneas en las redes sociales de su hija Irene a lo largo de estos dos años pero es la primera vez tras su grave percance de salud que lo vemos fuera de su casa. En este caso y como no podía ser de otra forma para apoyar a dos ex compañeros suyos de teatro y amigos personales, Ana Ruiz y Álex Gadea -los tres coincidieron en Cyrano de Bergerac-, en el estreno de su “nueva obra” La Regenta.

“Hoy estrenamos La Regenta y vino mi amigo José Luis Gil a vernos a un ensayo general. ¡Gracias, José Luis! Verte de pie aplaudiendo es para mí uno de los regalos más bonitos y emocionantes de este año. ¡Te quiero!”, escribía Ana Ruiz en esta imagen junto a el actor y a Álex Gadea. Ambos (Ana y Álex) protagonizan esta nueva adaptación del clásico de Leopoldo Alas Clarín que ha arrancado este fin de semana en el Teatro Fernán Gómez (Madrid).

“Ayer recibimos la sorpresa de tenerte cerca en el ensayo general. Nos hiciste muy felices. Verte y darte un abrazo es una alegría, siempre. ¡Gracias, querido!”, escribía también Gadea agradeciendo el apoyo y alegrándose por poder ver ya fuera de su casa al conocido actor de La que se avecina y Aquí no hay quien viva.

Una reaparición pública que llega semanas después de que la hija del actor se quejara públicamente de que muchos compañeros de la serie de éxito de Telecinco no le visitan. A pesar de ello y de que no dio nombres, sí que es cierto que ha recibido apoyo de compañeros como Cristina Medina o Luis Merlo (Nines en La que se avecina y Mauri en Aquí no hay quien viva) con ambos emocionándose al hablar de su amigo; o Cristina Castaño (Judith en La que se avecina), que además de mostrarle su apoyo en público siempre reacciona a las publicaciones de la hija de José Luis Gil con el actor como protagonista.