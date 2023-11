La advertencia de Jordi Évole sobre el 'Salvados' de Gonzo que "va a traer cola"

Quien fuese presentador de este popular programa de La Sexta sigue muy de cerca los pasos de su sucesor, como espectador, con publicaciones que hace en X -antiguo Twitter-.

Hace ya unas cuantas temporadas, cuatro si no fallan los cálculos, que Jordi Évole cedió el testigo de Salvados a Fernando González 'Gonzo'. Sin embargo, el de Producciones del Barrio no puede quitarle el ojo a este programa que vio la luz por primera vez en 2008 con él como presentador. Es por eso, y porque sigue estando 'al mando' de este formato de La Sexta, que sigue muy cerca cada una de sus emisiones, avisando incluso de aquellas que pueden ser interesantes para la audiencia.

Sin ir más lejos, hace unos días, Évole avisaba de forma muy contundente en X -antiguo Twitter- que la próxima emisión de Salvados, la de este domingo 5 de noviembre, "va a traer cola". Bajo el título 'Caballero Legionario', Gonzo se adentrará en cómo es el mundo de la Legión en España, además de abordar un trágico suceso que tuvo lugar en 2019 y sobre el que han existido muchas sombras: el fallecimiento del militar mallorquín Alejandro Jiménez Cruz.

Jordi Évole avisa de la emisión de 'Salvados'

El militar mallorquín, de 21 años, perdió la vida durante unas maniobras con fuego real en el campo de tiro de Alicante. En una de esas, recibió una bala en el hemitórax derecho, provocándole la muerte. El sargento responsable del disparo fue condenado a tres años y diez meses de prisión. Ahora Gonzo va a hablar en Salvados con varios miembros de la Legión para arrojar luz al caso cuatro años después. De hecho, en la promoción de esta emisión, lanzada por La Sexta, se puede ver que el presentador contará con un testimonio fundamental: un excompañero de la víctima. Él vio cómo le mataban en aquellas maniobras y ahora ha roto su silencio por primera vez para señalar que no fue un accidente como así se hizo ver y pedir justicia.

Esto va a traer cola… https://t.co/8FrjDLTY8H — Jordi Évole (@jordievole) October 30, 2023

Este excompañero de Alejandro Jiménez cuenta en Salvados cómo el joven se palpó el pecho varias veces cuando recibió el impacto, gritó "me han dado" y se desplomó al suelo. "Esa misma noche llega el capitán y me dice ‘maricón de mierda, no llores. Aquí has venido a morir y, si no, te vas a trabajar a Mercadona", revela de forma inédita este testimonio clave. Todos los compañeros de la Legión quisieron armar un mismo relato para apuntalar la hipótesis del accidente, pero él se quiso desmarcar. Sin embargo, era su palabra contra la de ellos, así que se dedicó a grabar a sus superiores en busca de pruebas que demostrasen que lo que había sucedido no era realmente un accidente.

"Yo en mi interior decía ‘yo no quiero seguir participando en este circo’ y ahí no tuve compasión, empecé a grabar", confiesa. Este puede ser el motivo que haya llevado a Évole a alertar del impacto que puede suponer la emisión y lo que puede reabrir en cuanto a la investigación. Pero este excompañero no estará solo, pues Gonzo contará con la participación del padre de la víctima, quien asegura que siempre tuvo claro que algo se estaba ocultado: "Yo decía ‘aquí hay algo que no me han contado porque se están poniendo nerviosos".