Pedro Ruiz avisa a Broncano y Pipi Estrada sentencia su fichaje por TVE

El pase del cómico de La Resistencia al ente público continúa provocando comentarios de todo tipo, la mayoría de ellos, negativos, que auguran un más que probable fracaso del experimento.

No se habla de otra cosa. Y ya no solo en el mundo de los medios de comunicación, sino también en el de la política. El controvertido fichaje de David Broncano por Radio Televisión Española continúa provocando innumerables comentarios, la inmensa mayoría de ellos, totalmente negativos.

Parece evidente que la llegada del formato de La Resistencia al ente público guarda relación con la intención de Moncloa de crear un competidor a El Hormiguero, el show de Pablo Motos que lidera con mano de hierro desde hace muchas temporadas la televisión nocturna de este país.

Sin embargo, el precio a pagar por ese deseo, 28 millones de euros por las dos temporadas firmadas en el contrato, ha provocado multitud de reacciones, por no hablar de una nueva externalización de contenidos en Televisión Española o del complicado encaje que tendrá el programa que hasta ahora se emitía en el late night de Movistar, con las evidentes diferencias de las audiencias potenciales de ambas plataformas.

Uno de los últimos en opinar sobre el asunto Broncano y su desembarco "político" en Televisión Española ha sido todo un veterano, tanto del espectáculo como del ente público. El mismísimo Pedro Ruiz ha escrito un mensaje en X en el que, de alguna forma, viene a avisar al cómico jienense de lo que le puede deparar el futuro.

Cuando se levanta una tempestad alrededor del trabajo que has de desempeñar se convierte en un monstruo con significados pesadísimos. Broncano se va a encontrar con ese panorama. Defender su libertad y rendimiento es su reto. Espinoso embolado. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 11, 2024

"Cuando se levanta una tempestad alrededor del trabajo que has de desempeñar se convierte en un monstruo con significados pesadísimos. Broncano se va a encontrar con ese panorama. Defender su libertad y rendimiento es su reto. Espinoso embolado", ha publicado Pedro Ruiz, en tiempos muy crítico con todo lo que ha sucedido en Televisión Española, donde trabajó durante años, y ahora absolutamente beligerante con casi todo lo que se ve en Telecinco.

El que no ha sido tan condescendiente con Broncano y su nuevo lugar de trabajo ha sido el también veterano Pipi Estrada, al que parece evidente que no le cae demasiado bien el conductor de La Resistencia. En contestación al mensaje publicado por Pedro Ruiz, el colaborador no se ha andado por las ramas.

"No entiendo el fenómeno David Broncano. En TVE se verá la realidad de este presentador anodino con un humor sin sentido y con poca pegada ante la cámara. Ganas de que llegue para q lo comprobéis vosotros mismos. Que tiempos tan extraños de comunicación!!", ha publicado Estrada, que no le augura ningún futuro a Broncano en su nueva aventura en el ente público.