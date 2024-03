Patricia Pardo confiesa cuál es su miedo tras el nuevo fichaje de Mediaset

La presentadora de 'Vamos a ver' no ha ocultado su indignación ante la decisión que ha tomado el grupo de comunicación al entregarle un programa de 'Supervivientes' a esta persona.

Mediaset se ha subido al carro de la nuevas tecnologías de una manera estrepitosa, revolucionando por completo a las redes sociales. El grupo de comunicación de Fuencarral contará con una presentadora hecha con Inteligencia Artificial y estará al frente de uno de los programas de Supervivientes 2024. Alba Renai, que así se llama esta creación, será la encargada de conducir Supersecreto con Alba Renai, espacio donde contará la última hora del reality que presenta Jorge Javier Vázquez.

Esta noticia, además, no se ha encontrado solo detractores fuera del grupo, sino que también dentro del mismo se han pronuncia. Sin ir más lejos, Patricia Pardo, presentadora de Vamos a ver en Telecinco, ha sido una de las que se ha pronunciado ante la decisión de su casa, expresando su total indignación: "Déjame que te toque, porque quiero celebrar poder estar al lado de un presentador en carne y hueso", soltaba Pardo, dirigiéndose a su compañero de mesa Joaquín Prat.

Patricia Pardo contra la presentadora generada con IA

Una palabras que hicieron al presentado romper una lanza a favor de su cadena, asegurando que él no se siente "amenazado teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer". Una explicación que, por el contrario, no gustó mucho a Pardo, que fue muy clara con su compañero: "Yo sí". Pues la presentadora de Telecinco no solo teme poder perder su puesto de trabajo con estas nuevas incorporaciones, sino que no ve justo la estética elegida para esta primera presentadora hecha por IA. "Claro, fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?", sentenciaba.

Alba Renai, presentadora creada por IA para 'Supervivientes' (Mediaset).

Pardo, tras afirmar que cree que contar esto públicamente "era más que necesario", aseguró que "por suerte" todos los que se encuentran en la mesa de Vamos a ver son reales. "Nos cabreamos y nos equivocamos porque somos humanos de carne y hueso", finalizaba, tajante, antes de pasar a los temas propios del programa. Una reivindicación que, además, llegaba horas después de que se anunciase la creación de Alba Renai para este nuevo espacio en la app de Mitele. Un anuncio que, además, quedó opacado en pocos minutos por las numerosas críticas: "Una pena porque hay personas superpreparadas deseosas de tener un empleo", apuntaban desde las redes sociales. Y es que si hay algo en lo que muchos han coincidido todos en sus opiniones es en que les parece una "vergüenza" que creen un programa para una presentadora virtual y no para una persona real. "Es algo que una TV no puede consentir", añadía otra.

Sin embargo, nadie del programa ni de la cadena se ha pronunciado todavía a todas las críticas recibidas. Aunque no es de extrañar que en breves tengan que hacerlo.