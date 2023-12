Arguiñano desvela el aperitivo perfecto con el que triunfar esta Nochebuena

El popular cocinero de Antena 3 ha confesado cuál es el producto idóneo para estas fechas, y cualquier fiestas, por ser muy versátil y porque se puede preparar de muchas formas diferentes.

La Navidad es la época del año por excelencia en la que disfrutamos de la compañía de nuestros seres queridos alrededor de una mesa. Una época en la que, además de reunirnos, la gastronomía es una parte esencial. De hecho, dependiendo de la región en la que vivas, los platos típicos de estas fiestas varían, pero siempre hay algunos que nunca faltan, como los arroces, los caldos o las gambas. Y es que, las gambas son un producto muy versátil y que se puede preparar de muchas formas.

Karlos Arguiñano, el popular chef de Antena 3, precisamente, ha enseñado a la audiencia de Cocina abierta con Karlos Arguiñano cómo cocinar este delicioso manjar de una forma sencilla y perfecta, además de ser una de las maneras más populares y sabrosas de preparar: las gambas a la gabardina. Consiste en rebozar las gambas en una masa de harina y huevo y freírlas en aceite caliente. Un delicioso bocado que se puede disfrutar en cualquier momento del año. Pero el cocinero de Atresmedia aprovechó la ocasión para revelar un truco y aprovechar al máximo las gambas y no desperdiciar nada.

Arguiñano cuenta qué hacer con las gambas en Antena 3

"Las cabezas y las pieles no las vamos a tirar, ¿por qué?", se preguntaba Arguiñano para así contar a sus espectadores qué hacer. "Porque estas cabecitas y esto (la piel), para hacer un caldito para un arrocito, una salsa americana, nos puede servir sobre todo en estas fiestas un montón", explicaba. De esta manera, con un solo producto, se pueden hacer dos platos diferentes y riquísimos. Las gambas a la gabardina son un aperitivo ideal para abrir el apetito y sorprender a nuestros invitados, y el caldo o la salsa que podemos hacer con las cabezas y las pieles nos servirán para darle más sabor a otros platos principales o guarniciones.

Pero no basta solo con preparar este aperitivo o cualquier comida, sino que tu actitud también cuenta para que el plato tenga un sabor único. Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Arguiñano. El cocinero vasco, en una entrevista con Cadena Ser, desveló cuál era el 'ingrediente secreto' que no puede faltar en todas y cada una de las recetas que realiza: el buen estado de ánimo. Como todos sabemos, el buen humor de Arguiñano es una de las tónicas que ya caracterizan tanto a su programa en Antena 3 como a la manera que emplea para explicar paso a paso la elaboración de sus platos, apoyándose en su amplio repertorio de chistes. Una dinámica con la que ha conseguido fidelizar con miles de espectadores durante años.