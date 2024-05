Manolo Lama y Paco González, ante el último desprecio de la SER: "No cabíamos"

La emisora del Grupo Prisa cumple en este año 2024 sus primeros cien años de historia y ha editado una publicación en la que aparecen la mayoría de sus grandes referentes.

El 14 de julio de 1924 la Dirección General de Comunicaciones concedió una primera licencia a Radio Barcelona, con lo que aparecía EAJ-1, la primera emisora que existió en España. Cien años después, la Cadena SER está inmersa en la celebración de su primer siglo de historia. Hasta ahora, lo hacía durante las emisiones, en algunos de sus programas más representativos, como Hoy por hoy, La Ventana, Carrusel o El Larguero. Pero ahora, el Grupo Prisa ha decidido publicar una revista conmemorativa de esos cien años de historia.

Y más que los referentes presentes en dicha publicación, lo que ha llamado considerablemente la atención son las ausencias que no aparecen en la revista. Nos estamos refiriendo, claro, al equipo de deportes que marcó toda una época en la Cadena SER y que, en 2010, aterrizó en la competencia, concretamente la COPE, después del fulminante despido de Paco González de la emisora de Prisa.

Ni González, ni Manolo Lama ni el fallecido Pepe Domingo Castaño aparecen en una publicación que, evidentemente, queda coja por las ausencias de tres profesionales que, en el menor de los casos, permanecieron 25 años en la Cadena SER.

Manolo Lama, irónico con el "despiste" del Grupo Prisa

Estas desapariciones no han pasado desapercibidas para los propios profesionales "ocultados". A preguntas del digital deportivo Relevo, Manolo Lama reconoció "no darle ninguna importancia. El papel está muy caro y me imagino que no cabíamos todos”, aunque sí que hizo un aparte con el caso de Paco González.

"Paco González ha sido un tío que ha dirigido el programa más emblemático de la Cadena SER junto con Hora 25, durante ventipico años lo tuvo líder, pero no solamente lo tuvo líder, es que derrotó a García sábados y domingos, rejuveneció a la audiencia, le metió un cerro de dinero a la SER a través de la publicidad”, declaró Lama al digital de Vocento.

Por su parte, González, habitualmente mucho más lacónico que su compañero Manolo Lama, quitó importante a sus ausencias en la publicación c0n la que Prisa rinde homenaje a los cien años de historia de su emisora de radio.

"Me lo contaron el otro día, ni lo sabía ni me importaba. Ni me importa. Cada uno celebra su centenario como le da la gana”, señaló González a Relevo, y asegura que seguirá “agradecido siempre a la SER por lo mucho que viví allí, pero ahora soy de la COPE y estoy más agradecido aún”.