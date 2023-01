El particular poema de Pedro Ruiz sobre Cristina Pedroche y sus campanadas

El presentador Pedro Ruiz vuelve a la carga, ahora contra Cristina Pedroche y sus campanadas, publicando un poema en twitter en contra de su vestido y su forma de dar las campanadas.

Pedro Ruiz ha vuelto a ser noticia después de dedicarle unos versos a Cristina Pedroche en su cuenta de twitter. Horas antes de las campanadas, el presentador publicaba su "versito del día", donde hacía alusión a Cristina Pedroche, sus vestidos y las campanadas que iban a ocurrir más tarde.

El verso de Pedro Ruiz, que decía lo siguiente: "Pedroche se pinta el cuerpo para dar la 'campanada'. El personal pierde el sueño. Aquí no ha cambiado nada. Una moza de buen ver convoca a la multitud con los recursos de ayer: Mostrarse de norte a sur! No es lo de 'la Pedroche' de novedad un derroche!", se hizo viral rápidamente, aunque al momento de la publicación todavía no se había descubierto el estilismo de la vallecana.

#VERSITODELDÍA



Pedroche se pinta el cuerpo

para dar la 'campanada'.

El personal pierde el sueño.

Aquí no ha cambiado nada.

Una moza de buen ver

convoca a la multitud

con los recursos de ayer:

Mostrarse de norte a sur!

No es lo de 'la Pedroche'

de novedad un derroche! — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 29, 2022

Fue tal la magnitud que tomó el tweet de Pedro Ruiz, que incluso él mismo se sorprendió de que se hablara tanto sobre su poema, y no tardó en asegurar que "no tengo nada -en absoluto- contra Cristina Pedroche".

Me sorprende-divierte que un versito reciba tratamiento de 'noticia'. Pero gracias. Puntualizo: no tengo nada -en absoluto- contra Cristina Pedroche. Sólo afeo lo primitivo del hecho. Es obvio. Seguro que todos incurrimos en cosillas así.

Felices buenas uvas!! — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 31, 2022

El poema de Pedro Ruiz provocó una avalancha de comentarios en defensa de Cristina Pedroche

El peculiar poema de Pedro Ruiz no pasó desapercibido para nadie y provocó que muchas personas le contestaran defendiendo a la presentadora vallecana, que además acababa de anunciar su primer embarazo.

Osea que solo la ven porque es guapa y sale "desnuda".

Ese es problema de quién se mete a ver sus campanadas por eso, no de Pedroche.

No entiendo porque muchachas guapas tienen que tener cuidado de qué ponerse para que no achaquen su éxito a su apariencia. — minisoniic (@soniandocntigo) December 31, 2022

Algunos incluso le han contestado de la misma forma que hizo él, en verso, y es que cuando se trata de hablar de una polémica, la originalidad siempre sale a relucir.