Telecinco encara la recta final de 'Got Talent 9' con importantes cambios

Mediaset ha tomado una llamativa decisión en cuanto al desarrollo de la última fase del programa, mostrando variaciones muy significativas con respecto a ediciones anteriores.

Got Talent encaraba el pasado sábado ya su recta final con la emisión de la última gala de las audiciones de esta novena temporada. De esta manera, este sábado 18 de noviembre, uno de los formatos que aporta alegrías a Telecinco se prepara para su primera semifinal. Eso sí, el programa de Mediaset, presentado por Santi Millán inicia esta última etapa con un cambio inesperado en su desarrollo, que se aleja de la tónica habitual.

El grupo de Fuencarral ha decidido grabar toda la fase final de esta novena temporada, según avanza El Confi TV. Así, se prescinden de las semifinales y final en directo de Got Talent 9, algo que era habitual en las primeras ediciones del programa producido por Fremantle. Una decisión que también influye en la proclamación del ganador de la edición, pues ahora toda la responsabilidad cae en el público que esté presente en plató durante la gran final.

La fase final de 'Got talent 9', sin directos

Este cambio en la fase final de Got talent 9, en la que no habrá directos hace que sea el público en el plató quien decida el ganador de esta edición, por ende quien lo vea desde casa no podrá elegir a sus favoritos ni durante las semifinales ni tampoco durante la final. Pero esto tiene una explicación lógica. Y no es otra que los problemas de agenda. El programa de Telecinco suele tener 15 galas, por lo que la final de esta edición puede celebrarse el sábado 16 o el sábado 23 de diciembre, dependiendo de si la cadena de Mediaset opta por hacer parón la semana del puente de la Constitución.

¡Ya puedes volver a ver #GotTalent10 íntegro y online! https://t.co/2e5ik6UpwW 👈 — Got Talent España (@GotTalentES) November 12, 2023

De ahí que, tanto Mediaset como la productora, ante fechas tan complicadas con las Navidades justo a la vuelta de la esquina, hayan tomado esta decisión. Esto puede deberse a que realizar un espectáculo de las características de Got talent 9 en directo, teniendo en cuenta el desplazamiento de los artistas, muchos de ellos extranjeros, es más complicado con la cercanía de estas fechas tan señaladas. En este sentido, cabe recordar que todas las semifinales y finales de Got Talent fueron en directo hasta la sexta edición en 2020. En aquel entonces, debido a la crisis sanitaria de la covid-19, se decidió grabar toda la fase de semifinales. En 2021 se repitió el proceso, pero en 2022 con la octava edición se recuperó la fórmula de emitir la recta final en directo.