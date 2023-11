La Sexta se 'salvamiza' y explota a Vidal y Lomana: "Tienes que asumirlo"

La empresaria regresaba este domingo a 'La Roca' estirando la polémica que tuvo lugar con la periodista en 'Espejo público', que recordó un poco al extinto programa de Telecinco.

Carmen Lomana y Pilar Vidal no han enterrado, todavía, el hacha de guerra. El pasado 26 de octubre ambas protagonizaron un encontronazo en Espejo Público que, a día de hoy, sigue sonando. La periodista rompió a llorar en directo en el matinal de Antena 3 tras un cruel ataque de su compañera fuera de cámaras. Y es que, en la reunión de escaleta del programa de Susanna Griso "me ha llamado gorda, que lo sepa toda España", explicó Vidal entre lágrimas. Pese a que Lomana aseguró que no había sido adrede, Vidal no la creyó: "Lo has hecho a propósito. A lo mejor no todas las mujeres de tu edad pueden tener tu cuerpo. Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, salud mental o de medicación. Entonces, como tú no lo sabes, porque vives en tus mundos de yupi, mejor cállate", soltó.

De hecho, días después la empresaria se justificaría en redes sociales con un vídeo en el que dejaba claro que no había sido aposta: "Tengo que explicar lo que pasó, porque con esto lo estoy pasando mal. Ni te dejan desmentir una mentira, porque siguen dale que dale", lamentaba la socialité. Pero, lejos de dejar pasar el asunto, este domingo, la también colaboradora de La Roca reaparecía en el plató de La Sexta donde pudo dar la versión de los hechos. Casualmente, en el mismo espacio que lo haría con anterioridad Pilar. Es más, la tertuliana aseguraba por ese entonces a Nuria Roca que no pensaba perdonar a Lomana porque estaba muy dolida. Un tira y afloja que recordó mucho al desaparecido Sálvame.

Carmen Lomana y Pilar Vidal llevan la polémica a La Sexta

Carmen Lomana se mantuvo en su posición, señalando que "es una estupidez tan grande. En mi vida le he dicho: ‘Pilar, estás gorda o eres gorda". Además, insistió en que "nunca jamás lo diría porque no viene a cuento. Me importa tres cominos como esté", zanjaba la colaboradora de La Sexta para añadir que se trata de "una mentira sustentada y repetida" que la llevó a hacer el vídeo por no "aguantar el rollo". Aun así, explicó de nuevo toda la polémica: "Estábamos en una reunión antes de salir al plató, una hora antes, y entonces nos dice el director: ‘Hoy van a venir dos personas obesas al plató, un hombre y una mujer. La mujer está encantada, sin embargo al hombre le encantaría estar delgado".

Es más, Lomana contó que el director de Espejo Público preguntó si el debate les parecía bien y que ella respondió que "la gente si está feliz que esté como quiera. Ahora, objetivamente, tener grasa, tener exceso de peso no es bueno para la salud, ni para las articulaciones ni para el corazón. Y de repente miro a Pilar y le dije: ‘Igual te ha sentado mal’. Pero, ¿sentarle mal el qué? Decir que la grasa y la gordura no es buena. Tienes que asumirlo", insistió la empresaria, dejando siempre claro que jamás pronunció 'gorda': "es una palabra prohibida". "Pero ella sintió que se lo habías llamado", recordó la presentadora de La Roca, quien aseguró "entender" a las dos, pues las dos son colaboradoras de su programa. Sin embargo, no parece que este conflicto vaya a acabar pronto, tal y como reconoció la propia Lomana: "Ella a mí no me soporta. Nunca le gustado. Desde que una vez que la conocí en un festival de cine de República Dominicana".