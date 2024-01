La lección de un niño autista con Susanna Griso que se ha hecho viral

Pau Brunet visitaba el plató de 'Espejo Público' y aprovechó un error de la presentadora para mandar un mensaje. Este niño de 10 años con TEA también se hizo viral por su entrevista en COPE

Pau Brunet es un niño de 10 años diagnosticado a los seis con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y que cuenta en su canal de Youtube y en sus redes sociales cómo es el día a día de un niño autista. Por este motivo visitaba este martes el plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso. La presentadora metió la pata utilizando un término que no era el adecuado -disculpándose en varias ocasiones por el error- y la corrección de Pau a la periodista se ha hecho viral.

Para preguntarle a Pau que por motivo de su autismo escuchaba cinco veces más fuerte en comparación con el resto de personas, a Susanna Griso se le escapó la frase “me han dicho que escuchas cinco veces más fuerte que una persona normal”. Esas dos últimas palabras, “persona normal”, no pasaron desapercibidas para Pau, que lejos de dejar pasar lo sucedido, corrigió a la presentadora y explicó por qué utilizar ese término no le gusta ni le parece el adecuado.

En varias ocasiones la presentadora del programa matinal de Antena 3 pide disculpas a su joven invitado. “No me gusta la palabra normal. Para mí decir eso significa no ser normal. Yo puedo hacer todo lo que las personas hacen”, comenta el niño mientras Griso sigue con sus disculpas asumiendo el fallo: “Tienes toda la razón, borro lo de normal, perdóname”. “Los que dicen normal diría que no son tan normales”, remataba Pau ante una Susanna Griso consciente de su error.

También con Alberto Herrera en COPE

No es la primera entrevista que Pau Brunet realiza estos días en los medios de comunicación. De hecho, fue la entrevista en la Cadena COPE con Alberto Herrera el que viralizó en primer momento a este niño autista de 10 años que transmite como pocos lo que es el día a día de un niño con su condición.