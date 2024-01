La expulsión de una concursante de “Bailando con las estrellas” que trae cola

Tras protagonizar un sonado abandono la semana pasada, Ágatha Ruiz de la Prada volvía al programa de baile esta semana, sin embargo, su regreso ha durado menos de lo que esperaba.

Tan solo dos semanas de concurso han bastado para que la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada se convierta en una de las protagonistas de Bailando con las estrellas, y no precisamente por sus dotes artísticas.

En el primer programa, la diseñadora abandonó la emisión enfadada con la valoración del jurado, manifestando públicamente su malestar, lo que provocó un gran revuelo en el plató y numerosas críticas por parte de sus seguidores en redes.

Con el rabo entre las piernas

Desde entonces, fueron muchas las dudas que surgieron sobre si regresaría o no a la pista de baile a la semana siguiente, pero Ágatha cumplió con su compromiso, volviendo a los ensayos y a bailar en el programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Además, puso en valor lo bien que se sentía con sus compañeros, a los que no quería dejar tirados. “Aunque hubo personas que, consciente o inconscientemente no me trataron bien, también hubo otros que me trataron estupendamente como es tu caso, Valeria”, llegó a decirle a la presentadora en su vuelta al concurso.

Pero la vuelta a escena ha durado poco, pues la diseñadora de moda se convertía la pasada noche en la primera expulsada de la edición. En una noche de lo más reñida, fueron dos las concursantes que se enfrentaban a la decisión final del jurado. Ágatha Ruiz de la Prada y la actriz Carlota Boza defendían su actuación ante las votaciones del público y de los expertos, convirtiéndose en las participantes que tenían que volver a bailar para luchar su continuidad en el programa.



Tras ver sus nuevas actuaciones, el jurado dictaba sentencia y señalaba a Ruiz de la Prada como la primera participante en tener que despedirse de la experiencia televisiva, algo a lo que ella reaccionaba al momento.

Lejos de enfadarse, como ocurrió la semana pasada, Ágatha se mostraba de acuerdo con la decisión del jurado, reconociendo que se esperaba el haber sido una de las dos concursantes menos votadas, puesto que es consciente de que hay compañeros que "bailan estupendamente bien", mejor que ella. Esto ha hecho que incluso se relajara y que defendiera su segundo baile mejor que el primero. "Me he visto mejor que antes, creo que este me ha salido mejor", ha comentado tras su última actuación en el espacio de Mediaset.