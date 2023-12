Telecinco copia las preguntas clásicas de Broncano y Antonio Banderas responde

El actor malagueño fue uno de los invitados de '100% únicos', el nuevo programa de la cadena, y respondió a una pregunta muy personal que le hicieron durante la entrevista.

100% Únicos, el nuevo programa de Telecinco, veía este lunes la luz. Este diferente formato, que gustó a la audiencia, contó con dos famosos que se enfrentaron a las particulares y singulares preguntas de 30 personas con diferentes trastornos del espectro autista. Así, el humorista Leo Harlem y el actor Antonio Banderas fueron los primeros invitados del nuevo espacio de Mediaset. Precisamente, el malagueño fue protagonista de la noche por una de las preguntas más comprometidas, al más puro estilo David Broncano, que le realizó uno de los entrevistadores especiales.

Y es que, sin cortarse uno de los jóvenes le preguntó a Banderas por su patrimonio económico. El intérprete, invitado de excepción de 100% Únicos, fue contestando a todas y cada una de las cuestiones sin más problemas, hasta que el joven Pablo Candel, de 20 años, se atrevió a lanzarle la pregunta más personal, que parecía sacada de La Resistencia: "Antonio, vengo a hacerte la pregunta que me toca. Todo lo que hemos hablado ha sido muy interesante pero vamos a andarnos sin rodeos... ¿Cuánto dinero exacto tienes? Dime hasta los céntimos", preguntó Pablo sin titubeos.

La pregunta del dinero de Broncano llega a Telecinco

La pregunta tan directa de este joven provocó la risa de los presentes y del propio Banderas, quien quedó admirado por la 'valentía' de su entrevistado. "Exacto", puntualizaba el malagueño. Y si parecía que esquivaría la pregunta, nos equivocamos, ya que respondió con mucho humor: "No lo sé, de verdad que no lo sé", dijo el actor.

Pero el joven no se iba a dar por vencido, así que le indicó que "hay ahora aplicaciones con las que se puede mirar". Y Banderas, tirando de picardía, le señaló que tiene "una del banco pero en el momento que entro a ver el dinero exacto que tengo y salgo, ha cambiado la cifra", soltaba.

La vocación, la familia y los amigos. A veces hace falta cambiar de perspectiva para entender el verdadero significado de las cosas🤔#100X100ÚNICOS💯 pic.twitter.com/9UDXdodbSQ — 100% Únicos (@100x100unicos) December 11, 2023

Acto seguido, Antonio Banderas le explicaba a Pablo Candel que esto se debía a los "gastos" que tenía con el "teatro" que tiene en Málaga y con "todas las actividades" que llevaba "adelante". Seguidamente, el malagueño comentó ante las cámaras de 100% Únicos que "afortunadamente, la vida desde el punto de vista económico me ha tratado mucho mejor de lo que me esperaba pero no sé el dinero exacto".

Tras la explicación, el joven no dudó en hacerle una peculiar petición. "Antonio, ¿y un Bizum de eso? ¿Podrías hacerme un Bizum?", le preguntó Pablo en el programa de Telecinco. Y Banderas le respondió de inmediato con humor y mucho cariño: "No, pero te voy a dar un abrazo y un euro para tu organización".