La audiencia premia a Telecinco por el morbo del tándem Cristo & Pantoja

Telecinco parece haber encontrado el modo de recuperar al público de Sálvame para su prime time de los viernes, un formato que demuestra que el escándalo sigue captando adeptos.

Aunque sus inicios no deslumbraron en las dos primeras entregas, parece ser que, De viernes, ha cuajado por fin en la parrilla con el mejor dato de sus tres emisiones. El morbo se ha disparado con las consecuencias de los testimonios de Ángel Cristo Jr. y a éste se ha sumado la expectación generada por las declaraciones de Isa Pantoja, que se han quedado en una versión descafeinada del relato que la precedía.

Este 8 de diciembre, el espacio del prime time nocturno estuvo ocupado por un refrito de La Voz sobre los concursantes que se enfrentarán en la gran final del próximo 15 de diciembre, lo que permitió al programa liderado por Santi Acosta y Beatriz Archidona convertirse en líder de la noche con un 16,3% y 1.403.000 espectadores frente a un flojo 9,2% (902.000) del especial de Antena 3.

El regreso de un mito que no convence

En TVE, Pedro Ruiz regresaba a los platós con Nada del otro mundo, un espacio de entrevistas en el que se abordaba el tema de las primeras veces y donde el mítico presentador, alejado de las pantallas durante 20 años, ha tenido la oportunidad de entrevistar a Rozalén, Dulceida y David Summers, aunque el protagonismo se lo ha llevado una polémica que tuvo en su día con Jordi Évole.

El acontecimiento sucedió hace 14 años, cuando en las redes, el presentador de La Sexta fue criticado por preguntarle a Ruiz si hacía uso de drogas y el artista le contestó recriminándole: "No tengo nada contra ti, pero tú no puedes preguntarme si yo tengo unas rayas de cocaína en mi camerino porque lo has oído por ahí".

El vídeo se hizo viral y sigue presente en Internet, aunque el presentador aclaró en 2021 que se trataba de una broma. No obstante, ha querido explicar en su programa cómo se forjó: "Me llamó Évole y me dijo que quería hacer un programa que demostrase que cuando hay un escándalo la gente ve más las cosas", explicando que nada del vídeo "es verdad, es mentira, fue una broma para demostrar que la polémica vende más. Jordi y yo somos buenos amigos y esto es un fake".

A pesar del bajo dato de Nada del otro mundo, que se saldó con un flojo 5,7% de cuota de pantalla y 649.000 seguidores, el regreso de Pedro Ruiz a RTVE ha tenido una gran aceptación por los espectadores en las redes sociales.