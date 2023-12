La sorprendente visita del grupo Estopa al humorista David Broncano

El grupo español sorprende a todos en su visita a “La Resistencia”, durante su gira del 25º aniversario, respondiendo sin tapujos a las preguntas íntimas del presentador.

El pasado martes tenía lugar una más de las esperadas citas que acoge el el Teatro Príncipe Gran Vía, en Madrid, el programas de comedia más entretenido de la televisión nacional, La Resistencia y lo hacía de una forma inesperada.

El irreverente espacio que presenta David Broncano en Movistar + siempre consigue que sus entrevistados comenten las anécdotas más íntimas y comprometidas de su vida, en un entorno de cercanía que atrae cada vez más a personajes de todos los ámbitos.

Invitados sorpresa

El programa de ayer acogía al dúo Estopa, formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz, que aparecieron por sorpresa en el escenario, sin que Broncano desvelara sus nombres previamente, provocando el furor del público asistente.

Los hermanos Muñoz visitaban el teatro para celebrar su 25º aniversario en la música, motivo por el que han iniciado una gira con las primeras fechas confirmadas en el Metropolitano de Madrid y en el Estadio Olimpic de Barcelona. "En el Estadio Olímpico de Barcelona no ha tocado ningún español, todo guiris”, informaba orgulloso David.

Es que es imposible que te caigan mal, a todo el mundo le debe gustar Estopa. https://t.co/YxCHJL0tAl — Ana (@AnaVazquez_7) December 6, 2023

En una noche cargada de ritmo y buen humor, el aplaudido dúo musical encendió el escenario de La Resistencia para compartir con el monologista y presentador anécdotas, risas y, por supuesto, su inconfundible música.

"¡Vaya invitados! ¡Madre mía!. Si alguien no necesita presentación es esta gente. Hoy en La Resistencia: ¡Estopa!", anunciaba Broncano. El público se ponía en pie para recibirles con una fuerte ovación e iniciaban una distendida conversación entre amigos, donde recordaron su último encuentro en un concierto: "Ese día confundí al padre de C. Tangana con el ministro de exteriores (José Manuel Albares)”.

Más tarde llegaban las preguntas de rigor sobre su saldo en la cuenta, que Estopa confesaba haberse preparado a conciencia "No te podríamos decir la cantidad, pero cada vez que pestañeamos serían 1.000 pavos", explicaba José. Por su parte, David contestaba al interrogante de la frecuencia con que mantienen relaciones sexuales: "Follamos todos los días, cero veces". "Yo me tiré 9 años sin follar, pero después de la comunión ha sido un no parar", añadía José divertido.

𝐋𝐚 𝐫𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐮 𝐟𝐚𝐥𝐝𝐚



🎸🎤 @estopaoficial pic.twitter.com/UD4a2qSpE7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 6, 2023

Anécdota que se sumaba a la que añadía David sobre su infancia, cuando compartía habitación con su hermano José y los dos se mantenían despiertos esperando a que el otro se durmiese para "jugar al solitario".Las carcajadas de los asistentes daban paso a un momento muy esperado, cuando el dúo de Badalona interpretaba en directo como despedida, La raja de tu falda y El día que tú te marches, ante la sorpresa de todos.