El anuncio de Navidad que une a todos los aficionados deportivos del mundo

El nuevo anuncio navideño creado por el Atlético de Madrid ha despertado la sensibilidad pública hacia los valores tradicionales, sin importar el equipo que te identifique.

El club del Atlético de Madrid y la agencia de publicidad Sra. Rushmore han presentado hace unas horas el nuevo anuncio que representa el más puro espíritu de la Navidad. Bajo el lema "por encima del Atleti están los valores del Atleti", el vídeo recoge la secuencia del encuentro entre un aficionado del Real Madrid y uno rojiblanco que viven una situación desconcertante en medio de la noche.

El spot está enmarcado dentro del proyecto del club rojiblanco, presentado hace unas semanas, El fútbol que queremos, por el respeto, la integración, la tolerancia y la diversidad en el deporte. El vídeo transcurre en un apartado lugar de la capital, donde un anciano está solo, en medio de la carretera, frente a un solar vacío, donde asegura, se encontraba su casa. No recuerda dónde está, pero su memoria le sitúa allí. Un taxista le encuentra y, tras bajarse de su coche, se acerca y le pregunta si se encuentra bien, para después acompañarle junto a su familia.

Reacciones de todos los colores

A pesar del emotivo mensaje que lanza el anuncio y los valores que quiere transmitir, intentando reunir a seguidores y público de todos los colores deportivos, las reacciones no se han hecho esperar.



Algunos hinchas rojiblancos han criticado el momento en el que el taxista guarda el escudo del Atlético y lo esconde. Y eso que el club siempre ha intentado dejar claros mensajes como "orgullosos de no ser como vosotros" que intentan mostrar lo especial que es el conjunto colchonero.

Magnífico el anuncio del Atlético de Madrid para felicitar la Navidad 👍🏻😀👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/7T5XlGsetP — Julio González 🇪🇸🇮🇱❤️‍🩹 (@JulioGonzlezSn1) December 23, 2023

Sin embargo, no todos han quedado convencidos. El gesto de esconder el escudo y el reconocimiento a una de las grandes figuras de la historia del máximo rival han despertado malestar. Algunos atléticos se han unido en una crítica común: "Por encima del Atlético no hay nada ni nadie", aunque se trata, como no podía ser menos, de una minoría que no representa a una afición que ha aplaudido el spot navideño, ensalzando la filosofía del equipo.

Acabo de ver el anuncio de la Navidad del Atlético de Madrid y me ha encantado.

Y yo soy del Real Madrid! — Loboblanco🇪🇸🇵🇱🇺🇦 (@Lobobla84768621) December 22, 2023

Gestos que se han repetido también recibiendo las felicitaciones de los aficionados madridistas que, más allá del escudo, reconocen los valores que transmite el vídeo.