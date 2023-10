Herrera y Barceló atizan a la FIFA pese a conceder el Mundial 2030 a España

Los líderes de opinión de la mañana radiofónica han querido mostrar su parecer sobre la decisión que la FIFA tomó este miércoles, con nuestro país como centro del mundo del fútbol.

Este miércoles saltó la noticia deportiva más importante de los últimos tiempos para nuestro país. La FIFA concedió la celebración del Mundial de fútbol del año 2030 a la candidatura conjunta formada por España, Portugal y Marruecos y dejó guiños para Uruguay, donde se jugará el partido inaugural en conmemoración del centenario de la disputa del primer Mundial en aquel país, Argentina y Paraguay, países en los que debutarán las selecciones anfitrionas.

De los 104 partidos que corresponderán a la cita mundialista de 2030, en torno a 60 se celebrarán en 10 estadios españoles, que saldrán de los siguientes: Balaídos (Vigo), El Molinón (Gijón), Riazor (La Coruña), San Mamés (Bilbao), Anoeta (San Sebastián), La Romareda (Zaragoza), Camp Nou (Barcelona), Rcde Stadium (Barcelona), Santiago Bernabéu (Madrid), Metropolitano (Madrid), Nuevo Mestalla (Valencia), Nueva Condomina (Murcia), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga) y Gran Canaria (Las Palmas).

La final se disputaría el 14 de julio de 2030 en el Santiago Bernabéu, como ya sucediera en el Mundial que España organizó en 1982 y que concluyó con el título para la selección italiana.

La noticia de la concesión del Mundial ha provocado los comentarios de los principales líderes de la mañana radiofónica. En primer lugar, Carlos Herrera, que ha hablado de los "enjuagues de la FIFA", aunque ha preferido no abundar demasiado sobre el asunto. "Lo más raro es que el partido inaugural se va a celebrar en Uruguay y habrá partidos en Argentina y en Paraguay. El Mundial de España se va a celebrar en seis países y bueno son los enjuagues de la FIFA, que ya no me meto".

El comunicador almeriense sí que ha mostrado su extrañeza por eso de que "ya es raro incluir a Marruecos en una candidatura ibérica, pero bueno".

⭕ La reflexión de Ànegls Barceló sobre la candidatura de España para el Mundial 2030:



Algo más clara ha sido Ángels Barceló, que se ha visto sorprendida por la cantidad de comentarios que surgieron a raíz de los escándalos que llevaron a Luis Rubiales a dejar la presidencia de la Federación Española de fútbol y que podrían haber provocado que la FIFA dejara a España sin Mundial. "¿La FIFA, que le dio un Mundial a Catar, donde los derechos de las mujeres ni están ni se les espera? ¿Catar, que contrató a trabajadores de fuera de sus fronteras, que morían a decenas en la construcción de sus estadios? ¿Que la FIFA se planteó que España no iba a ser candidata por Rubiales o por Vinicius?", se pregunta retóricamente la periodista catalana en la SER.

"La FIFA es dinero. El fútbol es dinero. Olvidémonos de los valores", ha concluido Barceló en Hoy por hoy.