Arguiñano arrodilla ante sí a los irreverentes Berto y Buenafuente y es viral

El popular cocinero de Atresmedia continúa cosechando éxitos y derrochando humor, y en su último programa dedicó unas palabras a los dos presentadores, que se viralizaron en minutos.

No hay día en el que Karlos Arguiñano no lance un mensaje a su audiencia, suelte algún chascarillo o deje una reflexión en el aire que nos haga pensar. El vasco es muy popular entre sus seguidores, -este mismo jueves 21 de marzo, obtuvo una media 914.000 espectadores y una cuota de pantalla de 19,2%- ya no solo por sus recetas ricas y sencillas, sino por su faceta divertida y dicharachera mientras cocina. Quien ve cada día Cocina abierto con Karlos Arguiñano, en Antena 3, sabe perfectamente que el cocinero va elaborando sus recetas mientras las explica paso a paso, a la vez que va comentando alguna noticia de actualidad, contando algún chiste, poniéndose a cantar o soltando alguna curiosidad o anécdota.

Sin ir más lejos, en su último programa, Arguiñano se encontraba elaborando un puré de patata como guarnición, cuando se puso, como suele hacer en ocasiones, a reflexionar sobre sus pasatiempos en la cocina. "Tú estás en la cocina haciendo esto y puedes estar haciendo otras cosas a la vez", empezó diciendo, para después enumerar algunas de las 'cosas' que le gusta hacer mientras está inmerso en el cocinado de algún plato, como charlar con las personas que estén alrededor, escuchar música o la radio. Fue justo en ese momento, al mencionar la radio, cuando el vasco se acordó de Andreu Buenafuente y Berto Romero.

El mensaje viral de Arguiñano para Berto y Buenafuente

Arguiñano mencionó que le gustaba tener la radio puesta mientras cocinaba y aprovechó ese instante para hacer alusión a Nadie sabe nada, el programa de radio de Buenafuente y Berto en la Cadena Ser. "Tú estás en la cocina haciendo esto y puedes estar haciendo otras cosas a la vez: charlando con la gente que está a tu alrededor, oyendo música, la radio puesta, a ver qué dicen Buenafuente y Berto Romero, por ejemplo", dijo el vasco, para después añadir que él los escucha "los sábados o los domingos". Nadie sabe nada se titula lo que hacen y me divierte un montón la cantidad de tonterías graciosas que dicen. Tonterías graciosas. Muchas", añadió.

BUENO, YA ESTÁ. YA HEMOS TOCADO TECHO. https://t.co/I8b0p88rrc — Berto Romero (@Berto_Romero) March 21, 2024

Un mensaje que no pasó desapercibido, precisamente, para los locutores de este espacio que con dos sencillas publicaciones (cada uno la suya) alabaron las palabras del cocinero de Atresmedia. Mientras que Berto, señalaba "bueno, ya está. Ya hemos tocado techo", dando a entender que para ellos es un orgullo que el chef vasco les escuche y les divierta; Buenafuente simplemente dejaba un mensaje directo: "El maestro ha hablado".

Cabe señalar que no se trata de la primera vez que el cocinero vasco menciona que escucha Cadena Ser, pues además del programa de Berto y Buenafuente, también ha señalado alguna que otra vez que es fiel oyente de El Faro y El Larguero. "Yo escucho la SER desde que me casé y la radio no se apaga nunca. De día y de noche, ¡24 horas! No la apago ni cuando me voy de vacaciones", aseguró en una entrevista en Gastro SER, con Carlos G. Cano.