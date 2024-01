Arús dice lo que todos piensan de la 'cobra' de Mary a Federico de Dinamarca

El presentador de 'Aruser@s' ha hablado de la coronación del nuevo rey danés y de un gesto del matrimonio que no ha pasado desapercibido, pero del que nadie se ha pronunciado.

La coronación de Federico de Dinamarca este domingo ha sido, probablemente, uno de los eventos sociales más importantes este fin de semana. Pero, si hay que destacar un momento de todo lo que se vivió durante el acto del hijo de Margarita II, y del que más se está hablando, fue, sin duda, el beso entre el nuevo rey y su esposa Mary. Aunque, más que beso, se está hablando más bien de cobra. Y es que, según las imágenes que se vieron desde el balcón de palacio, Federico X fue a besar a Mary y esta rehusó momentáneamente al beso, o eso parecía.

Un tema que, por supuesto, no podía pasar de largo por Aruser@s. Así, este lunes, Alfonso Arús trataba y daba su opinión en el matinal de La Sexta, con dardo incluido. Como era de esperar, todas las miradas estaban este domingo puestas en Federico y Mary, no tanto por la coronación del nuevo rey de Dinamarca, sino más bien por su comportamiento público tras la publicación de unas fotos del monarca con Genoveva Casanova, donde se les podía ver a ambos juntos en Madrid.

Arús habla de la cobra a Federico

Tras la coronación, y una vez en el balcón de palacio, los nuevos reyes se dirigieron al pueblo congregado, momento en el que tuvo lugar la siguiente escena. "En varias ocasiones, Federico busca la mirada de Mary", comenzó explicando Tatiana Arús, colaboradora del programa de Atresmedia, "pero vemos cómo ella va intentando evitarlo, mirando al interior del palacio que es donde están sus hijos". Y prosiguió: "Como estáis viendo, hay una auténtica cobra. Federico a la tercera se acerca, ella gira la cabeza y, finalmente, parece como que por detrás quizá le hace el gesto de 'ven p'acá".

Angie Cárdenas, tertuliana y mujer del presentador, también quería tomar parte del asunto, destacando que, a través de las imágenes, se puede ver que entre ellos "no hay feeling" y pone el foco en la falta de espontaneidad de ambos. "Hay cobra seguro, y luego hay dos previas que también muestran una frialdad tremenda", señaló Arús recalcando la opinión de su esposa "Al final, ella dice: 'Venga, no alarguemos más la agonía. Nos besamos y hasta luego Lucas". De hecho, el presentador catalán quiso dejar clara su opinión al respecto con dardo incluido para los protagonistas: "Los reyes, reinan, pero, a lo mejor, no se quieren. Bueno, a lo mejor, casi seguro", soltó. "Seguro que duermen en habitaciones separadas", añadió Angie aludiendo nuevamente a las citadas fotos de Federico con Genoveva.