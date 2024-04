Bronca en directo entre Joaquín Prat y Terradillos: “todos los días una hostia”

El presentador de ‘Vamos a Ver’ afea a la de ‘La Mirada Crítica’ algunos de los contenidos del programa durante el paso que le daba la presentadora vasca, que se queda sin palabras.

Que Joaquín Prat no se calla ni una es algo que viene ocurriendo desde que cogiera el testigo que en las mañanas televisivas le ha cedido Ana Rosa Quintana. Pero lo ocurrido este martes 9 ha provocado algún que otro incendio en Telecinco porque este miércoles 10 se está comentando, tal y como aseguran a ESdiario fuentes próximas a Mediaset España, mucho en los pasillos (y en despachos y redacciones) el palo en directo que el de Vamos a Ver le ha dado a su compañera de cadena y de productora (Unicorn Content), Ana Terradillos.

Todo ocurría cuando Terradillos estaba despidiendo su programa, La Mirada Crítica, para dar paso al de Prat. Como siempre ocurre, al final del matinal informativo de Telecinco se ofrecía la sección La mirada exprés, al frente de la cual está el periodista de Mediaset Juan Luis Tena. En este espacio se ofrecen imágenes impactantes, generalmente de sucesos curiosos o accidentes, y los de moto no son una excepción.

Este martes eran tres los accidentes de moto. Uno en el que una motocicleta impactaba contra un camión con resultado mortal. Otro que en el que el vehículo de dos ruedas arrollaba a varios peatones y, por último, otro accidente en el que un tablón se desprendía de una obra y golpeaba a una motorista…

Era el momento en el que Ana Terradillos conectaba en doble pantalla con su compañero y recibía el palo que la dejaba sin palabras porque se trataba no sólo de una crítica a su programa sino también ponía en cuestión una sección y los contenidos de la misma:

“Sin palabras me han dejado las imágenes, nos despedimos hasta mañana, yo ya saludo a Joaquín Prat. Buenos días”, decía la periodista vasca que no esperaba lo que le esperaba a continuación.

Joaquín Prat, otra bronca

“¿Me dejas decirte algo?”, le preguntaba Joaquín Prat con tono y semblante muy severo para dejar claro que no se trataba de una broma o un chascarrillo.

Ana Terradillos, algo desconcertada, le contestaba entonces:

“Me puedes decir lo que te dé la gana”. Era entonces cuando Joaquín Prat le echaba la gran 'bronca' en pleno directo.

"Para todos lo que venimos en moto a trabajar no es muy agradable ver todos los días, uno sí y otro también, accidentes de moto al final del programa. Es sólo un pensamiento que se me cruza por la cabeza, Terradillos. Se lo comunicáis a Tena porque todos los días una hostia en moto... en fin".

La presentadora de La Mirada Crítica no podía disimular su asombro por el imprevisto reproche que estaba escuchando y, tras unas milésimas de desconcierto en las que no pudo articular palabra, no respondía directamente pero sí le dejaba una pequeña puya al presentador de Vamos a Ver, dando a entender que cada uno hacía en su programa lo que le daba la gana:

“Y haces bien, aquí en tu programa lo puedes decir”.

Este miércoles, 10 de abril, en la sección de Juan Luis Tena no se ha hecho referencia alguna a la protesta de Prat . También ha tenido protagonismo una moto, aunque en esta ocasión no se ha tratado de un accidente. Tampoco se han encontrado Terradillos y el presentador, porque ha sido Patricia Pardo quien se ha puesto al frente del programa.