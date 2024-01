'Código 10' pone en un apuro a uno de sus presentadores, dejándolo sin aliento

Uno de los comunicadores del programa de Cuatro tuvo que hacer un "titánico" esfuerzo al realizar la misma prueba que los dos militares ahogados en Córdoba: "Es terrible".

La muerte de los dos militares durante unas maniobras en Cerro Muriano, Córdoba, tras tratar de cruzar un lago, uniformados y con peso de 12 kilos, continúa en plena investigación y se ha convertido en un tema de interés para los medios. En las últimas horas, el abogado de una de las víctimas ha denunciado una serie de irregularidades por parte de la cadena de mando, que desembocaron en el fatal desenlace. Una de ellas, el presunto castigo en forma de lastre y de mina de tres kilos añadidos a su petate.

Con este suceso muy presente, el programa de sucesos semanal Código 10, de Cuatro, y presentado por Nacho Abad y David Aleman, trataron el tema con expertos. Pero quisieron dar un paso más, ya que uno de sus presentadores, Aleman, comprobó en su propia carne cómo se pudieron sentir las víctimas. Tal fue el esfuerzo que hizo, que acabó la prueba completamente sin aliento e "impactado" al ponerse en la piel de los militares. Cabe recordar que la Brigada de Guzmán el Bueno X vivió a finales de diciembre una de las peores tragedias: dos de sus soldados murieron ahogados durante unas maniobras.

David Aleman se pone en la piel de los militares

Este incidente, según apunta uno de los abogados de las víctimas fallecidas, podría haberse desencadenado debido a un castigo en forma de lastre, como comentábamos arriba. Esto propició el ahogamiento del soldado Carlos León y, por ende, el de su compañero Miguel Ángel Jiménez, que se lanzó al agua para tratar de salvarlo. Además, también se señala una serie de irregularidades por parte de la cadena de mando, que no habría llevado a cabo el correcto protocolo durante la realización de dicho ejercicio de instrucción. Para tratar de demostrar cómo se produjo este incidente, Código 10 envió a David Aleman, a una piscina. Allí se vistió con un uniforme militar similar al de las víctimas el día de autos, doce kilos de peso, con lastre incluido: la mina inerte de 3,5 kilos, que podría deberse a un presunto castigo.

David Alemán, impactado tras someterse a la prueba en la que dos militares murieron ahogados: "Es terrible" #Código10 https://t.co/UNVTWMPVE7 — Cuatro (@cuatro) January 17, 2024

Cuando ya estaba el presentador de Cuatro en el agua, trató de mantenerse a flote y nadar de una orilla a otra de la piscina (solo fueron doce metros) sin tragar agua, algo completamente imposible, realizando un esfuerzo "titánico", como él mismo describió. De hecho, también pudimos verle sumergirse al fondo luchando por volver a la superficie. Cuando al final llegó a la orilla, a Aleman le faltaba el aire y apenas podía hablar. De hecho, señaló que si pare él había sido difícil, lo que tuvieron que vivir los soldados tuvo que ser muchísimo peor porque estaban a dos grados de temperatura. "Estoy lleno de agua, las botas", aseguró ante la estupefacción de su compañero, que observaba desde el plató.

En cuanto a la famosa "línea de vida", que existía durante las maniobras, que no era otra cosa que una "línea de guía", el copresentador de código 10 comentó que aquello, según el modo en que estaba dispuesta, no ayudaba en nada. "No vale para nada", aseveró "cansadísimo". Y, para terminar, quiso recalcar cómo se sentía: "Es una terrible experiencia".