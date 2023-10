Hay que moverse: la España moderada debe movilizarse contra Sánchez

"No podemos caer en la trampa del silencio, ni aceptar los juegos de palabras de un gobierno entregado a un prófugo. Es indecente que estemos pendientes si Sánchez dice la palabra amnistía"

La política Rosa Luxemburgo, activista comunista del siglo pasado, afirmó que “Quién no se mueve, no siente las cadenas”. Desde luego la derecha española ha de tomar ejemplo del activismo de la que es maestra la izquierda, posibilitando que a través de la protesta se pueda lograr parar todo acto arbitrario que ponga en peligro la libertad e igualdad de todos los españoles.

Cuando la mayoría sociológica moderada en España se conciencie y considere que la defensa de las ideas mediante la movilización no es algo “de los otros”, antes se podrán conseguir los objetivos de defender la Constitución de todos, y sobre todo ese movimiento de defensa constitucional hará que muchos empiecen a sentir que la izquierda está tejiendo una cadena en nuestras mentes para mantenernos presos en un cordón sanitario sociológico.

La moderación ha de eliminar complejos y quitarse de encima cualquier alergia a expresar que somos muchos y que la libertad e igualdad es una bandera que vale la pena ondear . Los moderados no deben de abandonar la defensa de la Constitución por alergia a la calle, no podemos dejarnos llevar a un rincón por dejadez democrática. ETA fue arrasada por las manifestaciones de manos blancas de la España moderada, el golpismo del 23-F fue expulsado de nuestra sociedad porque la España moderada salió a la calle defendiendo la democracia, y el golpismo del 1-O también debe ser derrotado por los moderados españoles.

No podemos caer en la trampa del silencio, ni aceptar los juegos de palabras de un gobierno entregado a un prófugo. Es indecente que estemos pendientes si Sánchez dice la palabra amnistía, porque es ir aceptando el juego sanchista, No podemos aceptar que se esté hablando de que el gobierno trabaja por la “convivencia” cuando por lo que está trabajando es por su “conveniencia” de seguir en Moncloa.

Debemos salir a las calles, a los medios de comunicación y a todo foro social que podamos denunciando que la libertad y la igualdad es patrimonio común y el gobierno no puede utilizar nuestros derechos para lograr una investidura y encima con nuestro silencio por tener alergia a la protesta, porque el resultado serán las cadenas que anunciaba la maestra de la agitación callejera Rosa Luxemburgo.

Estamos a tiempo de quebrar el discurso que articula la izquierda. Puigdemont no es un “emigrante” como lo llama Yolanda Díaz, es un prófugo de la Justicia

Estamos a tiempo de quebrar el discurso que está articulando la izquierda: “diálogo, encuentro, convivencia, perdón”, palabras que siempre acaban con “constitución”, porque Puigdemont no es un “emigrante” como lo llama Yolanda Díaz, es un prófugo de la Justicia. No es aceptable que Sánchez se reúna con Bildu, mientras este partido no condena el terrorismo como el último ataque a la tumba del dirigente socialista Fernando Buesa. Es inmoral e indecente, y lo tenemos que decir.

Amnistiar a delincuentes

Hay que denunciar que los socialistas van a amnistiar a delincuentes, quebrando la acción de la Justicia, porque necesitan siete votos y no porque quieran mejorar la convivencia. Hay que decir que los moderados no pueden seguir siendo perseguidos en Cataluña como el colectivo de jóvenes S´ha acabat, que convivir es respetar y no imponer ni claudicar. Todo eso hay que decirlo con nuestra movilización.

No hay que aceptar las cadenas con que nos quieren cerrar nuestras mentes, o con las que nos quieren encerrar en nuestras casa, ni con aquellas con las que nos quieren convencer de que no vale la pena defender la libertad y la igualdad, porque una vez aceptemos ese discurso la moderación en España será historia.

La líder comunista Yolanda Díaz hasta se ha atrevido a decir dónde hay o no horizonte, pero lo que oculta es que el horizonte es una meta común de todos los ciudadanos, porque nos indica hasta donde podemos llegar, y lo que podemos conseguir, y eso es lo que no quieren que descubramos que con nuestra libertad podemos llegar hasta más allá del horizonte, estemos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao.

Por eso para que no ganen las cadenas hay que moverse por la libertad y la igualdad. Los moderados tenemos que hacernos oír porque no tenemos alternativa, y desde luego el silencio no lo es nunca.