Sánchez omite al independentismo para no tensionar su 'candidatura' a la Moncloa

ERC y Junts aumentan su presión en el sexto aniversario del 1-O y el líder del PP espeta a Sánchez: "La amnistía no es convivencia sino conveniencia ni hay oportunidad sino oportunismo"

El presidente en funciones ha enmudecido en lo que respecta a las líneas rojas marcadas por los independentistas. Pedro Sánchez ha cambiado el paso o ha dado uno hacia atrás para no tensionar su 'candidatura' a la Moncloa. Con este fin y con el foco puesto en su hipotética investidura, en el acto en el que ha participado este sábado en La Rinconada (Sevilla), no ha pronunciado ni una sola vez las palabras amnistía ni autodeterminación. Y ha realizado un acto en clave electoral: plagado de promesas, como si estuviera en campaña.

Fa sis anys que defensem amb fermesa el referèndum d’independència de l’#1oct. N’hi ha que voldrien que ens n’oblidéssim, que ho deixéssim estar i passéssim pàgina. No és el nostre cas ni el de molts de vosaltres. I això ho hem de demostrar també demà a la plaça Catalunya de… pic.twitter.com/MwN8yx2Ltj — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 30, 2023

Todo ello, cuando este domingo se cumplen seis años del 1-O y tanto el presidente de ERC, Oriol Junqueras, como el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, no cesan en aumentar la presión y en considerar "sus exigencias irrenunciables" para apoyar al socialista. No solo eso, sino que el prófugo de la Justicia, en un post, llama a la ciudadanía a rememorar y a movilizarse por "aquella victoria".

Puigdemont, a la ciudadanía: hay que rememorar y movilizarse por "aquella victoria" del 1-O de la que este domingo se cumplen seis años

Frente a esta jaula de grillos, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha alertado de que hablar de referéndum en Cataluña es "un cebo" para que la amnistía parezca "algo más sensato". Al mismo tiempo, se a mostrado "orgulloso de no ser presidente porque no accedió a chantajes como el que abraza las tesis independentistas por conveniencia", en alusión a Sánchez, que trata de despejar el camino al Gobierno aunque no lo tiene nada fácil y ya vislumbra en el horizonte una posible repetición electoral.

Feijóo durante su participación este sábado en el V Foro de la Toja Vínculo Atlántico

Pero vayamos por partes. Sánchez ha recalcado que tiene "más fuerza, más ganas y más argumentos que nunca para lograr una investidura real, no postiza, y cuatro años más de gobierno progresista tras el teatrillo" de Feijóo. Así ha calificado la investidura del popular. "Eso es lo que va a pasar, cuatro años más de convivencia", ha precisado, tras decir que se va a dejar la piel en el proceso, convencido de que Felipe VI le designará para formar Gobierno.

Objetivo: una república catalana independiente

Mientras, Junts y ERC se niegan a pasar página del 1-O y redoblan su pulso a un PSOE cada vez más molesto. Así, Puigdemont ha vuelto a su mantra en su mensaje difundido por redes sociales: "Reivindicar firmeza el referéndum de autodeterminación” al tiempo de que ha advertido de que "todo lo que ahora se haga debe servirá al propósito que su resultado marcó: una república catalana independiente". "Llevamos seis años defendiendo con firmeza el referéndum de independencia y, a pesar de que hay quien quería que lo olvidáramos no es nuestro caso ni el el muchos catalanes".

Desde las filas de ERC, su presidente Oriol Junqueras ha manifestado, tajante: "Nosotros ni queremos ni podemos negar el derecho a la autodeterminación porque nos es inalienable, porque nos pertenece", ha asegurado en un acto en Igualada (Barcelona). "La amnistía solo es un primer paso para sentar las bases de una negociación sobre el referéndum. No podemos renunciar a defender el derecho democrático a vota", ha espetado.

Junqueras: nosotros ni queremos ni podemos negar el derecho a la autodeterminación porque nos es inalienable, porque nos pertenece

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha llamado a Junts y a ERC a que frenen en sus reclamaciones y les pide "sensatez y estar a la altura en un momento trascendente", lo que conlleva "un poco de oficio político y altas dosis de discreción".

Illa pide a ERC y Junts sensatez y altura de miras en un momento trascendente para evitar transitar por un callejón sin salida que no lleva a ninguna parte

Por su parte, Feijóo se ha mostrado "orgulloso" de no llegar a la Moncloa "por ahora" por no plegarse a ningún chantaje. "La investidura no ha sido un acto fallido sino esclarecedor; el Estado no se negocia, ni la nación ni la Constitución", ha recalcado en su intervención en las jornadas de la Toja. El gallego ha aprovechado para arremeter contra el presidente en funciones: "La amnistía no es convivencia sino conveniencia ni hay oportunidad sino oportunismo", ha aseverado.

Tras rechazar la política de bloques y de bloqueos, el popular ha manifestado que España sabe ahora que hay un Gobierno alternativo: el suyo.