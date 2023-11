El PSOE andaluz recibe dos comunicados letales a su amnistía, uno de sus filas

Los socialistas andaluces sufren la presión en la calle, pero también surgen críticas entre sus dirigentes más jóvenes y de un grupo de juristas de Sevilla que hacen un análisis demoledor.

A los socialistas andaluces, con su secretario general Juan Espadas a la cabeza, se le pone cuesta arriba defender la ley de Amnistía que prepara su líder Pedro Sánchez. Las bases del PSOE en la federación más numerosa del país han respaldado mayoritariamente esta cesión a los independentistas catalanes, pero la realidad es que existe un fuerte rechazo en las calles y también dentro de las filas socialistas, como el mostrado por dirigentes históricos del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra, y ahora en su militancia más joven, a los que se suman un nutrido grupo de 300 juristas sevillanos. Ambos han emitido un comunicado letal para el PSOE.

➡️ Imágenes de Sevilla, frente a la sede del PSOE. pic.twitter.com/zpcCP8knbA — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) November 7, 2023

Ha sido el vicesecretario general de Juventudes socialistas en Andalucía, José Ramón García, el que se ha atrevido ha mostrar su opinión de manera clara a través de su perfil en la red social 'X', donde ha manfestado su "posición contraria a esta amnistía que pretenden imponer unos y dejarse imponer otros".

García, que también es presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería, ha explicado que su posición es de apoyo a Pedro Sánchez para que forme un gobierno con Sumar, pero no apoya la amnistía "como medida incondicional para la investidura". Además, ha lamentado que no se ha podido debatir y reflexionar sobre el asunto en el Comité Provincial del PSOE, porque "no ha sido convocado".

👉 Con la libertad más absoluta, sin miedo alguno y tras mucha reflexión, manifiesto mi posición contraria a esta amnistía que pretenden imponer unos y dejarse imponer otros. (+) — José Ramón García (@joserragt) November 4, 2023

"Un grave atentado a la Constitución"

Ante el anuncio de la presentación en el Congreso de los Diputados de la propuesta de ley de Amnistía, una asociación formada por unos 300 abogados y juristas de Sevilla, Guadaliuris, ha mostrado su "honda preocupación en el orden jurídico", al considerar que podría llegar a ser un "grave atentado a la Constitución Española y al Estado de Derecho".

Miembros del consejo de admnistración de Guadaliuris.

Este grupo de profesionales han hecho un análisis exclusivamente jurídico en el que estiman que la Ley de Amnistía, si finalmente se registra con el alcance que se anuncia, no tendría cabida en el marco constitucional. La explicación es sencilla: conllevaría, en relación a los sujetos ya condenados, la anulación por completo de los efectos del delito para una pluralidad de situaciones fácticas previamente definidas con carácter general, lo cual equipararía la amnistía al indulto general, algo expresamente proscrito en el artículo 62.i de la Constitución Española.

Una advertencia durísima

Los abogados alertan también que vendría a atacar el principio constitucional de división de poderes, en la medida en la que el poder legislativo determinase que aquellos actos que la justicia penal reprendió serían hoy actos plenamente legitimados, quebrándose así el principio constitucional recogido en el artículo 117 de la Constitución Española, que establece la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado mediante la aplicación del derecho vigente.

Siendo cierto que la medida del indulto atenta igualmente al poder judicial y a la división de poderes, el legislador constitucional reconoció expresamente el indulto sin realizar la menor referencia a la amnistía, a pesar de que en su momento se produjo este mismo debate en la tramitación de dos enmiendas al texto constitucional, pretendiendo que las Cortes Generales pudieren conceder amnistías, siendo ambas enmiendas rechazadas.