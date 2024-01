Mañueco saca la artillería y hunde a Sánchez: "Los terroristas, a la cárcel"

El presidente de la Junta define como un mal sueño las cesiones del líder del PSOE a los independentistas y las califica de repugnantes. Además responde a Sánchez y su término 'fachosfera'.

Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto este lunes a ser claro respecto a las continuas cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán a cambio de su apoyo y que, entre otras muchas cosas, crea una situación de desigualdad entre Comunidades, ya que se trata de manera especial a Cataluña respecto al resto por el simple hecho de su relación de interés puro y duro. Es por ello por lo que el presidente de la Junta de Castilla y León vuelve a dejar claro que no se va a quedar callado ante lo que es una injusticia para la gente de su región y un peligro para la democracia a nivel nacional.

Ya era bastante claro y conciso este domingo en la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid para protestar contra el presidente del Gobierno por todo este asunto. En la misma calificaba de repugnantes estas concesiones que se traducen “en privilegios para unos pocos cuando lo vamos a pagar entre todos”. A estas palabras hay que añadir las de este lunes a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP que ha tenido lugar en la capital.

El máximo dirigente de Castilla y León ha definido como un “mal sueño” todo lo que está sucediendo a nivel nacional y ha puesto en el foco en esa decisión de Sánchez de incluir -por exigencia evidentemente de los independentistas catalanes- los delitos de terrorismo en la futura Ley de Amnistía que este martes se debate nuevamente en el Congreso para su tramitación al Senado.

Sánchez vuelve a insultar a la gran mayoría de los españoles. Los terroristas no pueden ser amnistiados, deben estar en la cárcel.



El Ejecutivo de #CastillayLeón y el resto de CC.AA. del @ppopular seguimos defendiendo la igualdad de todos los españoles. pic.twitter.com/C7UVZvHWdy — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 29, 2024

Mañueco critica duramente a Sánchez por “privilegiar a sus amigos” y “proteger a los delincuentes” y lo tiene claro al respecto: "Lo que me parece insoportable es quien ha hecho cesiones repugnantes ante sus socios separatistas, como que haya terrorismo bueno o terrorismo malo cuando los terroristas tienen que estar en la cárcel".

Responde a Sánchez y su término ‘fachosfera’

Además, el presidente castellano leonés no ha perdido la oportunidad para contestar al presidente del Gobierno y su nueva falta de respeto hacia los que no le votan y los que no piensan igual que él. Sánchez se ha sacado de la manga un nuevo término para atacar a sus rivales políticos: ‘fachosfera’. Mañueco, al ser preguntado por si se da por aludido, ha respondido pero no sin entrar al trapo demostrando más educación que el líder socialista.

“En Castilla y León las personas somos moderadas, tranquilas y pensamos en el interés general y en construir una España más fuerte y solidaria”, ha expresado al respecto un Mañueco que antes de esta cita con el resto de dirigentes de su partido, ha participado en un desayuno organizado por La Razón en el que, además, ha querido mostrar su apoyo a su compañero Alfonso Rueda -también presente en el mismo- ante las inminentes elecciones en Galicia.