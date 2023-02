Moreno tacha de "error extremo" la ley que beneficia a un agresor cada 48 horas

El presidente de la Junta ha reparado los asuntos de actualidad en Canal Sur radio, donde ha puesto en evidencia el freno a la inversión que supone el Gobierno de Sánchez para España.

La polémica Ley del 'solo sí es sí' que el Gobierno socialista ha tenido que reformar ante las graves consecuencias que está provocando ha acaparado parte de la entrevista que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha concedido en Canal Sur Radio. Una rectificación que, según el andaluz, el Ejecutivo de Sánchez ha tardado demasiado tiempo en llevar a cabo y lo ha calificado de "error extremo" ya ha permitido que desde su aprobación que "cada 48 horas en Andalucía se rebaje una pena", destacando que 70 agresores sexuales ya se han beneficiado de las reducciones de condena. "Cuando las leyes se hacen sin diálogo y con una extremada carga ideológica pasa esto", ha señalado Moreno.

"El error está y lo que hay que hacer es subsanarlo lo antes posible y para eso está el PP", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiere depender de Podemos ni de fuerzas populistas o radicales, ahí está el PP, que está para sacar adelante una reforma y acabar con el despropósito" ha supuesto la Ley del 'sólo sí es sí'.

En la entrevista otro de los asuntos que se han abordado es una de las grandes preocupaciones de los andaluces: la sanidad. En cuanto a este último asunto, la región ha elevado la inversión por habitante, ha incorporado a 30.000 profesionales más y el presupuesto de 2023 alberga 14.000 millones de euros para sanidad, sin embargo el Gobierno andaluz se encuentra con el obstáculo de la falta de médicos y por ello una de las reclamaciones al Ejecutivo de Sánchez es que convoque plazas MIR.

Moreno: "El Gobierno de España espanta las inversiones"

Otro de los problemas estructurales que arrastra la región es el desempleo y aunque es la región que más personas saca de las listas del paro junto a Madrid, aquí ha puntualizado que la creación de empleo depende fundamentalmente de los empresarios y emprendedores, y Andalucía "no es una isla" y las políticas de España nos están "afectando". Moreno se ha referido a que el Ejecutivo de Sánchez no favorece con un marco apropiado a la inversión, como ocurre en el país vecino de Potugal que atrae esas empresas gracias a una tramitación de proyectos más ágil y una menor presión fiscal.

Según el líder andaluz, "El Gobierno de España espanta las inversiones", no sólo no facilitandolas, sino que están "acusando" de manera concreta a empresarios y "no da un margen de confianza en la economía".

Sin embargo, Moreno sigue programando sus apuestas inversoras para la comunidad y este martes ha insistido en "rescatar la obra abandonada que ya se empezó para conectar el AVE entre Sevilla y Málaga. No queremos enterrar ahí 300 millones". El presidente de la Junta ha defendido su propuesta de unir con un AVE directo las dos capitales andaluzas: "Es un proyecto vertebrador de Andalucía" que puede costar unos 1.200 millones.

Moreno persigue la sintonía entre la junta y los ayuntamientos

Otro de los asuntos que han salido en la entrevista han sido las últimas críticas lanzadas por el líder de la oposición, Juan Espadas (PSOE), que ha cuestionado la objetividad del último barómetro elaborado por el Centra y que dan la victoria al PP en todas las capitales andaluzas. Moreno ha indicado que "entiende" las críticas pero ha aclarado que el director del Centra "no es miembro ni militante del PP, como ocurre en el CIS" y que el centro de Estudios viene avalado por profesionales.

De cara a esas municipales, el líder del PP es conciente de que aún el PSOE es "todopoderoso" en el ámbito municipal y espera que se produzca en mayo un equilibrio de fuerzas, para que exista una buena "sintonía entre la Junta y los ayuntamientos "llegaríamos mucho más lejos".