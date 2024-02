Tamara Falcó desvela la recomendación de Isabel Preysler que nunca ha obedecido

La marquesa de Griñón ha admitido durante su intervención en 'El Hormiguero' la mala costumbre que le lleva a obviar los consejos de su madre, sobre todo en temas personales.

Desde hace tres años, para Tamara Falcó la noche de los jueves está reservada de manera ineludible para acudir a trabajar a El Hormiguero, como colaboradora estrella de la mesa de debate del programa, donde cada semana acapara todos los titulares por su particular visión sobre los temas de actualidad.

Intervención donde ya es habitual escuchar a la hija de Isabel Preysler desvelar detalles sobre la intimidad familiar y que han acercado al público a la reina de corazones, que esta semana era noticia cuando Falcó confesaba los motivos por los que, en ocasiones, prefiere hacer caso omiso a los consejos de su madre.

Sabiduría en el amor

Y es que, al parecer, Preysler no siempre ha estado de acuerdo con las relaciones personales de su hija, quien confesaba este jueves que, cuando salió a la luz que había decidido perdonar la infidelidad de Íñigo Onieva y seguir adelante con su boda, fue su madre quien se había mostrado en contra de la reconciliación.

Tamara Falcó revela la faceta más dura de Isabel Preysler como madre https://t.co/AD19YUeaI2 — Fuera De Juego (@FDJenSport) February 23, 2024

Un hecho que nunca frenó sus intenciones de aceptar las disculpas de su prometido y con el que no es la primera vez que lleva la contraria a su madre, como aclaraba durante el debate en el que se analizaba la nueva canción de Dani Martín, que hace referencia a romances donde la otra persona no está interesada. El mensaje del cantante recordaba a la marquesa uno de los consejos de su madre, que ella nunca ha seguido: "sólo te pueden gustar los que le gustas tú", explicaba detallando el argumento ": '¿por qué te vas a empeñar en los que no cuando hay que sí?' Por la facilidad".

El plan que se monta Íñigo Onieva cada jueves cuando Tamara Falcó se va a ‘El Hormiguero’ https://t.co/X6LCHgLseS — elnortepuro (@elnortepuroo) February 23, 2024

Una teoría que compartía Pablo Motos: "normalmente no le llevo la contraria a tu madre, pero esta vez sí que se la voy a llevar. Puede ser que haya parejas que se casan y después van mal porque, probablemente, no eras la primera opción", a lo que Juan del Val asentía considerando que si una persona no te gusta, debes dejarla ir.

Sin embargo, ninguno de ellos convencía a Tamara que seguía defendiendo su posición: "hay veces que no te gusta el chico al principio, pero te persigue, y luego llega un momento que te gusta. O se vuelve tu mejor amigo, pobrecillo", argumento que Motos rebatía: "eso de que te guste y que le pongas en el sector amigos, donde ya no vas a tener sexo con él... ¿Dónde está el error? Decidlo para que no lo cometa nadie más", que muy resuelta, Falcó aclaraba: "hay ciertos pasos que damos las chicas con los que vas directo a la zona de amigos. Por ejemplo, cuando te llamo para contarte que me ha ido mal con el chico que me gusta".