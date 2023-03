El público de Supervivientes pilla a Telecinco en un timo y Adara hunde a Diego

Asraf es el primer concursante de esta edición en lograr hacer fuego sin necesidad de ninguna cerilla ni mechero. A través de medios naturales, ha conseguido encender la primera hoguera.

Este martes se emitió una nueva gala de Supervivientes 2023, en la que Alma Bollo, Ginés Correguela, Jaime Nava y Diego Pérez tuvieron que enfrentarse por primera vez en la ceremonia de salvación, librándose el que fue participante de La Isla de las Tentaciones 3.

Durante los programas anteriores se había comenzado a decir que esta forma de salvación iba a ser del todo novedosa, creando expectación a los espectadores. Pero causó todo lo contrario ya que el giro es que los cuatro concursantes se encontrarían colgados encima de una tabla de madera con cuerdas frente al mar y Laura Madrueño se encargaría de ir cortando una a una las de las personas que siguieran nominadas, dejándoles caer al mar.

El público de Supervivientes se da cuenta del "engaño" y protesta en Twitter

Esto de novedoso no tenía mucho y en Twitter se dieron cuenta bastante rápido, en 2019 el programa ya había utilizado esta técnica de salvación. No sé si es por la falta de presupuesto o por la poca imaginación pero las nuevas ediciones de Supervivientes ya no son iguales a las de antes.

“Novedosa ceremonia de salvación” = misma ceremonia de salvación del 2019



Alucinante la desgana de hacer una nueva edición de #Supervivientes. #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/euY8sIEzg2 — M 📺 (@casasola_89) March 7, 2023

Alma fue la primera en caer, seguida por Jaime y Ginés, quienes continuarán nominados hasta la gala del jueves donde se elegirá al primer expulsado dela edición. Diego, al conocer su salvación corrió hasta sus amigos para abrazarlos. Carlos Sobera, desde el plató se dirigió hacia los concursantes, haciendo hincapié con la hija de Raquel Bollo. "Me quiero quedar y estoy bien. Lloro porque soy competitiva y no me gusta perder las pruebas," dijo Alma.

Gema Aldón también ha conseguido un logro, la hija de Ana María, exconcursante de Supervivientes, ha sido la primera en pescar. "Digna sucesora de mi madre", añadió la concursante. Después de Gema, ya han venido otros concursantes como Adara.

La pelea de Diego y Adara Molinero llama la atención fuera

Una de las peleas que más han llamado la atención fue la de Diego y Adara Molinero, que aunque el joven cuente con el apoyo del público, las encuestas que se realizaban en twitter con la pregunta ¿De qué equipo eres, Adara o Diego?, todas eran ganadas por la influencer. El cántabro estaba realizando algunas tareas y se quejó de que la modelo no colaboraba. "No pueden estar cuatro sin parar y dos echando la siesta. A mí me gustaría echarme la siesta también. Somos un equipo, tenemos que remar los seis", lamentó.

"Antes de juzgar a las personas, pregunta, porque tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido. Tú ve a lo tuyo y yo voy a lo mío, no me tienes que decir nada. A mí no me lo dices, lo vas soltando por ahí, que es peor. A mí no me has dicho nada a la cara. Yo también he estado controlando el fuego. ¿Vais de machotes? ¿Sabéis lo que os pasa? Que estáis jiñados porque estáis nominados. Tenéis que estar demostrando continuamente que sois los más machotes, que sabéis hacer todo y que los demás somos una mierda", respondió la 'influencer'.