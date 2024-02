Toñi Moreno se queda sin sus dos grandes amigos famosos en el peor momento

La presentadora andaluza invitó a dos de sus íntimos con más tirón mediático en una cita profesional y empresarial bastante relevante para ella pero no estaba el horno para bollos...

Toñi Moreno se embarca en una nueva aventura profesional de la mano de su nueva gama de productos de belleza y la puesta de largo ante los medios la hizo con apoyo de muchos de sus amigos que no quisieron dejarla sola en un día tan especial para ella. Claro que faltaron dos de los más mediáticos y con más tirón entre la prensa y el público...

Y es que a pesar de la gran amistad que la presentadora andaluza comparte con María del Monte, la artista fue una de las grandes ausentes en la cita, pero Moreno entendió perfectamente su ausencia: "Estaba invitada, me ha dicho que venía, no la he vuelto a llamar, si le apetece vendrá y si no pues no vendrá, las amigas estamos para eso, para ayudarnos, querernos mucho y entenderlo todo".

Toñi Moreno, la periodista que más habla con María del Monte y menos información da

Optando por la discreción en cuanto al momento que vive su amiga tras la detención de Antonio Tejado, Toñi aseguró que vale más por lo que calla que por lo que habla: "He sido la periodista que he hablado con María todos los días y menos información he dado. Soy amiga suya, yo le he llamado para decirle cómo está, está afectada y está mal, no es para menos. La conocéis todos, nunca la habéis visto tan afectada, ella ha pedido que le ayudemos a recuperar su vida y creo que lo tenemos que hacer".

Tampoco pudo contar con la publicidad y promoción que le hubiera dado la presencia de Bertín Osborne en esta nueva aventura profesional. Después de sustituirle como presentador cuando el cantante sufrió el Covid, Moreno reconoció que había dejado de hacerle algunas bromas que antes compartían sobre la paternidad debido al momento que está atravesando con Gabriela Guillén. "Yo no le pregunto nada ni le digo nada, antes bromeaba con él con cosas de me tienes que pasar la pensión de la niña, yo le decía tiene toda tu cara, ya no bromeo con eso".

Confirmando nuevamente que está abierta al amor, la presentadora de Canal Sur insistió en que estaría encantada de volver a enamorarse aunque cree que su principal problema es su falta de tiempo: "Estoy loca porque me pilléis, yo estoy loca por enamorarme, de verdad que sí, pero eso no pasa cuando uno quiere, pasa cuando aparece entonces ya el mundo se vuelca. No tengo tiempo, la realidad es que trabajo mucho, tengo a la niña, el tiempo los fines de semana son para ella, me invitan a todo y no voy a nada, no la veo todo lo que quisiera así que el año que viene a ver si me organizo mejor y tengo tiempo para mí, que es muy importante".