El peor momento en la vida de Toñi Moreno: amenazas a su hija de 4 años

La popular presentadora se ha visto obligada a contar un negro capítulo que ahora mismo la tiene más que preocupada. Todo por un comentario, del que ahora se arrepiente, pero ya es tarde.

Se lo hemos contado en ESdiario este jueves 25 de enero, la popular presentadora Toñi Moreno ha denunciado una campaña de acoso en redes sociales que incluye fuertes insultos y amenazas a su hija de tres años después de que una joven denunciara haberse sentido ofendida por un comentario en el programa que ella presenta en la televisión autonómica Hoy en día, de Canal Sur.

La mujer, de nombre Bella, de nacionalidad estadounidense y residente en España, es conocida en TikTok por sus vídeos elogiando nuestro país, por lo que fue invitada a entrar en directo en el presentado por Moreno.

Durante la conexión, la presentadora le preguntó si se había "metido un filtro" en la cara ya que parece más delgada en los vídeos que en directo. El copresentador dijo que "sabe colocarse la cámara" mientras que Toñi Moreno espetó que eran "las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos". Aunque directo la reacción fue reírse, Bella después grabó un Tiktok llorando amargamente.

Creo que no merezco esto. Lo sufro yo, pero sobre todo lo sufre mi familia pic.twitter.com/G0hitL5sVJ — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 25, 2024

"Opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. Por otro lado, estoy muy decepcionada ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo. Que hoy en día se digan estos comentarios de una mujer a otra mujer, me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y depresión y esos comentarios que parece que no hacen daño, hacen mucho daño (...) Espero que algún día podamos pensar antes de hablar y no pensemos tanto en lo superficial", dijo entre lágrimas la influencer.

Toñi Moreno se disculpa y acusa

El vídeo de Bella se hizo rápidamente viral, tal y como ha podido comprobar también ESdiario, y Toñi Moreno se vio obligada a pedir disculpas en el programa: "Cuando lo vi me quedé impactada porque nada más lejos de mi intención, Bella, hacerte daño. Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada. Yo bromeo mucho y me pasé de frenada. No sabía que el tema para ti era tan sensible. Si lo llego a saber, en la vida hago ese comentario que además no tiene ni gracia".

La presentadora no dejó pasar la oportunidad de mostrar su indignación por "el linchamiento que he sufrido en las redes" a lo largo del día: "Creo que no merezco esto. Lo sufro yo, pero sobre todo lo sufre mi familia". El programa puso en la pantalla algunos de los insultos que se podían leer en redes, desde "gordófoba de mierda" o "cerda", hasta "alcohólica" o "trepa y rastrera". "No he podido ni dormir esta noche pero no por mí porque yo tengo la piel dura, sino por mi familia (...) No voy a aceptar que me insultéis porque yo no soy eso", concluye la citada información.

Y es que, tal y como ha podido saber ESdiario, lo que más ha afectado a la presentadora andaluza son las amenazas a su hija menor. Tanto que en su programa, como se puede apreciar en el vídeo que ilustra en la noticia y también en la fotografía principal del articulo, ha publicado 'pantallazos' de algunos de los mensajes que ha recibido en las últimas horas para hacer pública denuncia y concienciar a los telespectadores sobre lo que no se debe hacer.

Todo ello ha provocado que Moreno esté pasando por los momentos más duros de su vida.