Carmen Borrego intenta adjudicarse un papel que no le corresponde: su gran trola

Las afirmaciones que vertió la hija menor de María Teresa Campos en el programa en el que colabora distan mucho de la cruda realidad. Desde su podio de la soberbia quiere convencer. No cuela



La segunda hija de la presentadora fallecida el pasado 5 de septiembre de 2023, María Teresa Campos, se ha querido adjudicar este miércoles un papel que no le corresponde. No hablamos de buena. Ni buena madre. Ni siquiera, de gran abuela. Es un tema de “negociadora” en el recaudo crematístico de su madre en la primera entrevista de Gustavo Guillermo.

Carmen Borrego aseguró este miércoles en el programa Así es la Vida que ella era conocedora y negoció la parte de su madre en la primera entrevista de su “hermano postizo” en la revista Semana.

Lejos de la realidad. Borrego no conocía de estas primeras declaraciones de Guillermo. En la segunda entrevista, ocho meses después, sí se llevó “tajada”. Y gorda. Entonces era una entrevista conjunta entre Gustavo y Teresa Campos. En la primera no tenía constancia y eso le molestó y mucho. Muchísimo. Allí comenzó el distanciamiento entre Las Campos y Gustavo Guillermo. Nunca se lo perdonaron. El resentimiento fue latente. Aparentemente manifiesto.

El martes 19 de octubre de 2021, Carmen Borrego y Terelu Campos se enteran en directo, en el programa donde colaboran, el extinto Sálvame, que Gustavo Guillermo ha concedido una entrevista y por primera vez en una revista.

No es donde ellas colaboran. No es la revista Lecturas. Carmen enfurece. Terelu se disgusta. Dos estilos. Alejandra Rubio no existe mediáticamente. Ahora sienta cátedra siendo desconocedora de la historia del corazón y de su familia. Entonces, su preocupación era buscar piso en el barrio de Malasaña.

Carmen Borrego nunca negoció la parte de su madre en aquella primera entrevista. Desde su podio de la soberbia quiere convencer. A otros, otras y quizás otres. No a un oficio. Carmen se empeña en hacer creer que tan sólo ella lleva razón. Se cree la profesora. Craso error. La Profesora es una gran obra de teatro que se representa actualmente en el Teatro Bellas Artes.

Carmen es de sainetes. Y su sobrina la sigue. Pena que Alejandra Rubio no aprenda de su madre y continúe los pasos de su tía, la Borrego. La diferencia es notable. El tiempo lo dirá.

La diferencia entre la primera entrevista de Gustavo Guillermo y la segunda

En aquella primera entrevista de Gustavo Guillermo, tan sólo hubo una parte en la negociación. Y mediadores. Entraron como cuervos a coger tajada. Eso es otra historia. No fue Carmen. Gustavo negoció. Teresa Campos se enteró unos días antes. Sus hijas se enteran la tarde antes de la publicación. No hay más verdad. Y la prueba documental se halla en la tarde vespertina de la cadena Telecinco. Terelu y Carmen desconocían de la entrevista. No llegó a negociación porque nunca hubo conocimiento de una existencia de entrevista.

Meses después, Carmen Borrego negocia una exclusiva en la misma revista, Semana, donde Borrego recauda la parte de su madre. La segunda. Abril del 2022.

En la primera, ni supo ni recaudó. Es su pesar y su mentira de la tarde. La historia tan sólo puede dar fe de los testigos presenciales y testificales. Carmen no estuvo. Ni se le esperaba. Carmen ha mentido. De la misma manera que en julio de 2019 aseguraba en los programas donde colaboraba que Edmundo Arrocet era una gran persona y hacía feliz a su madre. Todo después cambió. Y la prensa no mintió. Tiempo al tiempo que el tiempo, tiempo dará.