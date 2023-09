La tristeza de Kiko Hernández en el que debería ser el día más feliz de su vida

El colaborador de Sálvame Kiko Hernández se casaba este sábado con su novio, el actor Fran Antón en Melilla en una ceremonia íntima, aunque acompañados por una larga lista de familiares y amigos. La relación entre ambos se ha conocido muy tarde, pues la pareja ha sido muy celosa con su intimidad y, hasta los más allegados, se sorprendieron al conocer la noticia.

Kiko Hernández ha dado el "sí, quiero" a Fran Antón, un momento de felicidad que recordará para siempre, aunque no haya sido exactamente como le hubiera gustado. Las ausencias han marcado la ceremonia y ha supuesto una gran tristeza para el colaborador.

Y es que le hubiera gustado que todos sus compañeros de 'Sálvame' estuvieran acompañándole en este momento tan especial. Por eso, su gran pesar es la ausencia de Belén Esteban, Carmen Borrego, Terelu Campos, Gema López, María Patiño, David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez. El propio novio así lo aseguraba en 'Socialité' horas antes de su boda y dejaba claro que había podido hablar con todos ellos. "Que venga quien tenga que venir y quien no, no", aseguraba con el semblante serio y triste. Aunque son muchas las ausencias, lo cierto es que si hay rostros conocidos que no se han querido perder el evento. Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Laura Fa, Kiko Matamoros, Marta López, Pilar Vidal y Josep Ferré sí han viajado hasta Melilla.

Algunos de estos habituales del círculo de Kiko han escusado su ausencia, como las hermanas Campos, que no están atravesando su mejor momento, tras el fallecimiento de la matriarca, Teresa Campos. También María Patiño justificaba públicamente su ausencia en la boda de su amigo y compañero por un problema a la hora de organizar su agenda. La presentadora también hacía hincapié en que se lo había explicado al tertuliano y este lo había entendido. Por su parte, Marta López también confirmaba que Hernández se sentía triste por las ausencias de sus compañeros en el día más importante de su vida.

Otra de las curiosidades de esta boda es que Kiko Hernández ha prohibido los móviles en su enlace con Fran Antón. Curiosa decisión si tenemos en cuenta que él ha sido muy crítico con las celebrities que lo imponen en sus enlaces. Quizá por eso Kiko Matamoros no ha entendido esta decisión. El marido de Marta López Álamo aseguraba que respetaba la decisión de su amigo, aunque él permitió a todos en la suya que utilizaran los dispositivos.